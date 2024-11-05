ماسك: أموال كلينتون لفقت قصة "تواطؤ" ترامب مع روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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https://sarabic.ae/20241105/ماسك-أموال-كلينتون-لفقت-قصة-تواطؤ-ترامب-مع-روسيا-1094512321.html
ماسك: أموال كلينتون لفقت قصة "تواطؤ" ترامب مع روسيا
ماسك: أموال كلينتون لفقت قصة "تواطؤ" ترامب مع روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر رجل الأعمال و الملياردير، إيلون ماسك، أن الاتهامات الموجهة ضد المرشح الجمهوري، والرئيس السابق دونالد ترامب، بالتواطؤ مع روسيا قبل انتخابات 2016 ملفقة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:53+0000
2024-11-05T15:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
روسيا
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وفي حديث إلى "بودكاست" مع جو ريغان، أشار ماسك إلى أن محاميا من شركة "بيركنز كوي" شارك في إنشاء "ملف ستيل" نيابة عن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مؤكدا أنه تم دفع الأموال له من قبل حملة كلينتون الانتخابية.ويعتبر "ملف ستيل" المعروف أيضا باسم ملف ترامب-روسيا، تقريرا بحثيا مثيرا للجدل للمعارضة السياسية، حول الحملة الرئاسية لعام 2016 لترامب، قام بتجميعه العميل السابق للاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل.وتوصلت التحقيقات التي أجراها المستشار الخاص روبرت مولر، ومسؤولون آخرون إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، والاختراق الذي استهدف حملة كلينتون، على الرغم من أنهم لم يثبتوا أن ترامب أو حملته نسقوا مع روسيا.فرس النهر يحدد الفائز بالانتخابات الأمريكية... فيديوضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو
https://sarabic.ae/20241105/ترامب-يعد-بإعادة-السلام-إلى-العالم-في-حال-فوزه-بالانتخابات-فيديو-1094488768.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, روسيا

ماسك: أموال كلينتون لفقت قصة "تواطؤ" ترامب مع روسيا

15:53 GMT 05.11.2024
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اعتبر رجل الأعمال و الملياردير، إيلون ماسك، أن الاتهامات الموجهة ضد المرشح الجمهوري، والرئيس السابق دونالد ترامب، بالتواطؤ مع روسيا قبل انتخابات 2016 ملفقة.
وفي حديث إلى "بودكاست" مع جو ريغان، أشار ماسك إلى أن محاميا من شركة "بيركنز كوي" شارك في إنشاء "ملف ستيل" نيابة عن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مؤكدا أنه تم دفع الأموال له من قبل حملة كلينتون الانتخابية.
ويعتبر "ملف ستيل" المعروف أيضا باسم ملف ترامب-روسيا، تقريرا بحثيا مثيرا للجدل للمعارضة السياسية، حول الحملة الرئاسية لعام 2016 لترامب، قام بتجميعه العميل السابق للاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل.
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وتم نشره دون إذن في عام 2017 باعتباره مجموعة غير مكتملة مكونة من 35 صفحة من المذكرات "التي لم يتم التحقق منها، وربما لا يمكن التحقق منها" والتي اعتبرها ستيل "استخبارات أولية وليست حقائق ثابتة، ولكنها نقطة بداية لمزيد من التحقيق".

وتوصلت التحقيقات التي أجراها المستشار الخاص روبرت مولر، ومسؤولون آخرون إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، والاختراق الذي استهدف حملة كلينتون، على الرغم من أنهم لم يثبتوا أن ترامب أو حملته نسقوا مع روسيا.
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