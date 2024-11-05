https://sarabic.ae/20241105/فرس-النهر-يحدد-الفائز-بالانتخابات-الأمريكية-فيديو-1094510453.html
فرس النهر يحدد الفائز بالانتخابات الأمريكية... فيديو
فرس النهر يحدد الفائز بالانتخابات الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدرت الانتخابات الأمريكية عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، وشغلت العالم واستديوهات التحليل السياسي، بين مؤيد للجمهوريين وآخر للديمقراطيين، وانعكاس النتائج على... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T14:54+0000
2024-11-05T14:54+0000
2024-11-05T14:54+0000
مجتمع
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وبين الحين والآخر ومع كل حدث مهم، تقع أحداث طريفة، كان آخرها اختيار عجل فرس النهر، "مو دينغ"، التي تقيم في حديقة حيوانات تايلاندية، للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب.وتوقّعت أنثى فرس نهر التايلاندية، والتي تتمتع بشعبية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فوز المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. وقدم القيمون على الحديقة، طبقين من الفاكهة لمو دينغ، كل منهما مزيّن باسم أحد المرشحين، واختارت مو دينغ دونالد ترامب، وهو ما ظهر في مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوانات على الإنترنت.ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
فرس النهر يحدد الفائز بالانتخابات الأمريكية... فيديو
تصدرت الانتخابات الأمريكية عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، وشغلت العالم واستديوهات التحليل السياسي، بين مؤيد للجمهوريين وآخر للديمقراطيين، وانعكاس النتائج على أوضاع العالم والمنطقة.
وبين الحين والآخر ومع كل حدث مهم، تقع أحداث طريفة، كان آخرها اختيار عجل فرس النهر، "مو دينغ"، التي تقيم في حديقة حيوانات تايلاندية، للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب.
وتوقّعت أنثى فرس نهر التايلاندية، والتي تتمتع بشعبية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فوز المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وانتشرت مقاطع فيديو لـ"مو دينغ" في حديقة حيوانات "كاو كيو اوبن زو"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما خولها لتكون عنصراً أساسياً المنشورات الترفيهية.
وقدم القيمون على الحديقة، طبقين من الفاكهة لمو دينغ، كل منهما مزيّن باسم أحد المرشحين، واختارت مو دينغ دونالد ترامب، وهو ما ظهر في مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوانات على الإنترنت.