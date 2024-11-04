ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورسنجاب في حديقة "موزيون" في موسكو، روسيا 4 أكتوبر 2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
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أثار اسم السنجاب "بينوت" مستخدمي مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار اليومين الماضيين، خاصة عبر منصة "إكس"، حتى إن إيلون ماسك مالك المنصة شارك بنفسه في هذا الجدل محاولاً استثمار الموضوع ضد تيار الديمقراطيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن "بينوت" هو سنجاب كان بحوزة أمريكي يدعى مارك لونغو اقتحمت الشرطة منزله في نيويورك قبل يومين وأخذت سنجابه الشهير الذي يتابعه أكثر من 600 ألف على "إنستغرام" مع حيوان "راكون" آخر، حيث قتلت الشرطة الحيوانين، بعدما شكت بإصابتهما بداء الكلب، بحسب لونغو.
ووجه لونغو انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في ولاية نيويورك، لتندلع بعدها عاصفة من الانتقادات ضد عناصر الشرطة الذين قتلوا السنجاب الشهير.
NEW: The owner of Peanut the squirrel explains how New York officials raided his house, took Peanut and his raccoon, and k*lled them.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2024
7-year-old Peanut and Fred the raccoon were euthanized after anonymous complaints.
“Officers raided my house as if I was a drug dealer. I was… pic.twitter.com/sSlbandoYO
في الإطار ذاته، أطلق بعض الناشطين على مواقع التواصل عريضة تمويل جمعي لدعم الزوجين صاحبي السنجاب، عبر الإنترنت وجمعا من خلالها أكثر من 60 ألفا لصالح الزوجين اللذين أعربا عن حزنهما الشديد لخسارة السنجاب الذي كانا يعدانه فرداً من العائلة، على حد قولهما.
وكان مارك لونغو قد أكد في تصريحات سابقة أن 10 عناصر من الشرطة قتلوا "سنجابه بوحشية بعد أن رباه لثماني سنوات وكأنه فردا من العائلة"، كما أنهم فتشوا منزله وكأنه مجرم أو إرهابي أو تاجر مخدرات.
وأصبحت قضية السنجاب القتيل "بينوت" قضية رأي عام، ما اضطر السلطات في ولاية نيويورك إلى إصدار توضيح بأنها اشتبهت بإصابة "بينوت" والراكون بداء الكلب، وبالتالي توجب قتلهما من أجل فحص الأنسجة والدماغ بعد عض السنجاب أحد الأشخاص.