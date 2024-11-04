ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عالم سبوتنيك
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241104/ضجة-في-أمريكا-على-خلفية-مقتل-السنجاب-بينوت-وماسك-يدخل-على-خط-الأزمة-فيديو-1094470619.html
ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو
ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار اسم السنجاب "بينوت" مستخدمي مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار اليومين الماضيين، خاصة عبر منصة "إكس"، حتى إن إيلون ماسك مالك المنصة شارك... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:01+0000
2024-11-04T11:01+0000
مجتمع
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن "بينوت" هو سنجاب كان بحوزة أمريكي يدعى مارك لونغو اقتحمت الشرطة منزله في نيويورك قبل يومين وأخذت سنجابه الشهير الذي يتابعه أكثر من 600 ألف على "إنستغرام" مع حيوان "راكون" آخر، حيث قتلت الشرطة الحيوانين، بعدما شكت بإصابتهما بداء الكلب، بحسب لونغو.ووجه لونغو انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في ولاية نيويورك، لتندلع بعدها عاصفة من الانتقادات ضد عناصر الشرطة الذين قتلوا السنجاب الشهير.في الإطار ذاته، أطلق بعض الناشطين على مواقع التواصل عريضة تمويل جمعي لدعم الزوجين صاحبي السنجاب، عبر الإنترنت وجمعا من خلالها أكثر من 60 ألفا لصالح الزوجين اللذين أعربا عن حزنهما الشديد لخسارة السنجاب الذي كانا يعدانه فرداً من العائلة، على حد قولهما.وكان مارك لونغو قد أكد في تصريحات سابقة أن 10 عناصر من الشرطة قتلوا "سنجابه بوحشية بعد أن رباه لثماني سنوات وكأنه فردا من العائلة"، كما أنهم فتشوا منزله وكأنه مجرم أو إرهابي أو تاجر مخدرات.وأصبحت قضية السنجاب القتيل "بينوت" قضية رأي عام، ما اضطر السلطات في ولاية نيويورك إلى إصدار توضيح بأنها اشتبهت بإصابة "بينوت" والراكون بداء الكلب، وبالتالي توجب قتلهما من أجل فحص الأنسجة والدماغ بعد عض السنجاب أحد الأشخاص.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ضجة في أمريكا على خلفية مقتل السنجاب "بينوت" وماسك يدخل على خط الأزمة... فيديو

11:01 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورسنجاب في حديقة "موزيون" في موسكو، روسيا 4 أكتوبر 2021
سنجاب في حديقة موزيون في موسكو، روسيا 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثار اسم السنجاب "بينوت" مستخدمي مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار اليومين الماضيين، خاصة عبر منصة "إكس"، حتى إن إيلون ماسك مالك المنصة شارك بنفسه في هذا الجدل محاولاً استثمار الموضوع ضد تيار الديمقراطيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن "بينوت" هو سنجاب كان بحوزة أمريكي يدعى مارك لونغو اقتحمت الشرطة منزله في نيويورك قبل يومين وأخذت سنجابه الشهير الذي يتابعه أكثر من 600 ألف على "إنستغرام" مع حيوان "راكون" آخر، حيث قتلت الشرطة الحيوانين، بعدما شكت بإصابتهما بداء الكلب، بحسب لونغو.
ووجه لونغو انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في ولاية نيويورك، لتندلع بعدها عاصفة من الانتقادات ضد عناصر الشرطة الذين قتلوا السنجاب الشهير.
في الإطار ذاته، أطلق بعض الناشطين على مواقع التواصل عريضة تمويل جمعي لدعم الزوجين صاحبي السنجاب، عبر الإنترنت وجمعا من خلالها أكثر من 60 ألفا لصالح الزوجين اللذين أعربا عن حزنهما الشديد لخسارة السنجاب الذي كانا يعدانه فرداً من العائلة، على حد قولهما.
وكان مارك لونغو قد أكد في تصريحات سابقة أن 10 عناصر من الشرطة قتلوا "سنجابه بوحشية بعد أن رباه لثماني سنوات وكأنه فردا من العائلة"، كما أنهم فتشوا منزله وكأنه مجرم أو إرهابي أو تاجر مخدرات.
وأصبحت قضية السنجاب القتيل "بينوت" قضية رأي عام، ما اضطر السلطات في ولاية نيويورك إلى إصدار توضيح بأنها اشتبهت بإصابة "بينوت" والراكون بداء الكلب، وبالتالي توجب قتلهما من أجل فحص الأنسجة والدماغ بعد عض السنجاب أحد الأشخاص.
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