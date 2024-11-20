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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/بيسكوف-الدول-الغربية-أصبحت-أكثر-تورطا-في-الصراع-بسبب-السماح-لكييف-بشن-ضربات-ضد-روسيا-1094983986.html
بيسكوف: الدول الغربية أصبحت أكثر تورطا في الصراع بسبب السماح لكييف بشن ضربات ضد روسيا
بيسكوف: الدول الغربية أصبحت أكثر تورطا في الصراع بسبب السماح لكييف بشن ضربات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية، من خلال سماحها لكييف بضرب أراضي روسيا الاتحادية، بأسلحة بعيدة المدى، أصبحت... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T07:14+0000
2024-11-20T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأجاب بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، تعليقا على "أذونات" السياسيين الغربيين لنظام كييف ضرب الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، قائلا: "حقيقة تورط هذه الدول الغربية بشكل أكبر في هذا الصراع، في هذه الحرب، تؤدي إلى جولات جديدة من التوتر والتصعيد، وهذا أمر سيء".وتابع: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد الماضي، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
https://sarabic.ae/20241119/أوكرانيا-دوي-انفجارات-في-كييف-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي---عاجل-1094979170.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بيسكوف: الدول الغربية أصبحت أكثر تورطا في الصراع بسبب السماح لكييف بشن ضربات ضد روسيا

07:14 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 20.11.2024)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Sergei Guneyev
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تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية، من خلال سماحها لكييف بضرب أراضي روسيا الاتحادية، بأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أكثر انخراطا في الصراع بأوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيده، وهذا أمر سيء.
وأجاب بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، تعليقا على "أذونات" السياسيين الغربيين لنظام كييف ضرب الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، قائلا: "حقيقة تورط هذه الدول الغربية بشكل أكبر في هذا الصراع، في هذه الحرب، تؤدي إلى جولات جديدة من التوتر والتصعيد، وهذا أمر سيء".

وأوضح أن "الساسة الغربيين يواصلون خطتهم لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وبالطبع يستخدمون أوكرانيا كأداة في أيديهم لتحقيق هذه الأهداف".

وتابع: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
أمس, 22:34 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد الماضي، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.

وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
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