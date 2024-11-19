زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا

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09:04 GMT
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حصلت على إذن من الغرب لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، وأعلن عزم كييف على استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T17:15+0000
2024-11-19T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن: "الآن وقد اتخذت القرارات المناسبة، ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضًا من الدول المعنية، من المهم جدًا أن نضيف إلى هذه القرارات عدد الإمكانيات التي يمكننا من خلالها تقليص الإمكانات العسكرية الروسية".وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا

17:15 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 17:51 GMT 19.11.2024)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryكوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي "Hyunmoo II"، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أكد فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حصلت على إذن من الغرب لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، وأعلن عزم كييف على استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن: "الآن وقد اتخذت القرارات المناسبة، ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضًا من الدول المعنية، من المهم جدًا أن نضيف إلى هذه القرارات عدد الإمكانيات التي يمكننا من خلالها تقليص الإمكانات العسكرية الروسية".

كما أعلن زيلينسكي عن نيته استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية ضد الأراضي الروسية.

منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا
12:03 GMT

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.

وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيل
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:08 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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