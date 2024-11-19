https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حصلت على إذن من الغرب لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، وأعلن عزم كييف على استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T17:15+0000
2024-11-19T17:15+0000
2024-11-19T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن: "الآن وقد اتخذت القرارات المناسبة، ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضًا من الدول المعنية، من المهم جدًا أن نضيف إلى هذه القرارات عدد الإمكانيات التي يمكننا من خلالها تقليص الإمكانات العسكرية الروسية".وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
17:15 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 17:51 GMT 19.11.2024)
أكد فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حصلت على إذن من الغرب لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، وأعلن عزم كييف على استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن: "الآن وقد اتخذت القرارات المناسبة، ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضًا من الدول المعنية، من المهم جدًا أن نضيف إلى هذه القرارات عدد الإمكانيات التي يمكننا من خلالها تقليص الإمكانات العسكرية الروسية".
كما أعلن زيلينسكي عن نيته استخدام صواريخ "أتاكمز" الباليستية ضد الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.
وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية
باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز"
الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".