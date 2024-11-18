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الإنسان والثقافة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-59--مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094888996.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T04:17+0000
2024-11-18T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، وتم تدمير 45 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقطعة تولا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-روفنوبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094753923.html
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:17 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، وتم تدمير 45 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقطعة تولا".
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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
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