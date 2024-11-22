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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241122/خبير-بريطاني-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بداية-الصراع-1095073957.html
خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراع
خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
قال ماثيو سافيل، رئيس قسم العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث بريطاني، إن أوكرانيا الآن في أضعف موقف لها منذ بداية النزاع مع... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T03:14+0000
2024-11-22T03:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
القوات الأوكرانية
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الخبير قوله، "أوكرانيا الآن في وضع أضعف، مما كانت عليه في أي مرحلة أخرى طوال النزاع روسيا تحرز تقدما وتحقق انتصارات في عدد من الأماكن".وقال سافيل، "تأثير ستورم شادو سيكون محدودا".وفي حديثه عن مفاوضات السلام المحتملة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، قال الخبير إن "الولايات المتحدة "ستراقب من وراء الكواليس"، مدركة أن الوضع سيكون "قاتماً" بالنسبة لهم.وكشف، "نحن لا نتحدث عن انهيار (أوكرانيا)، ولكن هناك خطر التراجع الحتمي وخسارة المزيد من الأراضي. خلال الشهر الماضي، تسارعت وتيرة التقدم الروسي.. الأوكرانيون منهكون.. إنهم "لا يمكنهم سحب الوحدات العسكرية من الخطوط الأمامية، فهم مرهقون جسديًا ومنهكون معنويًا".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إنه "تم استهداف أراضينا، في 19 نوفمبر/تشرين الأول، بـ6 صواريخ "أتاكمز"، وفي 21 نوفمبر استهدفت أنظمة "ستورم شادو" منشآت في مقاطعتي كورسك وبريانسك".وأكد بوتين أنه تم تدمير مصنع الصواريخ الأوكراني "يوجماش" بصاروخ باليستي فرط صوتي لكنه خال من أي حشوة نووية.وتابع أن الصراع في أوكرانيا أخذ طابعا عالميا بعد الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية بصواريخ غربية بعيدة المدى على بلادنا.وأضاف: "الولايات المتحدة تدفع العالم كله نحو صراع عالمي".وأكد أن القوات الروسية تتقدم بنجاح على طول خط القتال بأكمله، وسيتم تنفيذ جميع المهام.في يونيو/حزيران، طرح بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا: "ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أضاف الزعيم الروسي، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح وإزالة النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية".كما أشار بوتين في هذا السياق إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20241121/بيسكوف-أوكرانيا-تهاجم-المنشآت-المدينة-بالمسيرات-بينما-القوات-الروسية-تعمل-ضد-أهداف-عسكرية-فقط-1095023275.html
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية

خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراع

03:14 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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قال ماثيو سافيل، رئيس قسم العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث بريطاني، إن أوكرانيا الآن في أضعف موقف لها منذ بداية النزاع مع روسيا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الخبير قوله، "أوكرانيا الآن في وضع أضعف، مما كانت عليه في أي مرحلة أخرى طوال النزاع روسيا تحرز تقدما وتحقق انتصارات في عدد من الأماكن".

وأشار سافيل أيضًا إلى أن السماح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى لضرب عمق روسيا لن يغير مسار الصراع.

وقال سافيل، "تأثير ستورم شادو سيكون محدودا".
وفي حديثه عن مفاوضات السلام المحتملة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، قال الخبير إن "الولايات المتحدة "ستراقب من وراء الكواليس"، مدركة أن الوضع سيكون "قاتماً" بالنسبة لهم.
وكشف، "نحن لا نتحدث عن انهيار (أوكرانيا)، ولكن هناك خطر التراجع الحتمي وخسارة المزيد من الأراضي. خلال الشهر الماضي، تسارعت وتيرة التقدم الروسي.. الأوكرانيون منهكون.. إنهم "لا يمكنهم سحب الوحدات العسكرية من الخطوط الأمامية، فهم مرهقون جسديًا ومنهكون معنويًا".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: أوكرانيا تهاجم المنشآت المدنية بالمسيرات بينما القوات الروسية تعمل ضد أهداف عسكرية فقط
أمس, 03:07 GMT
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إنه "تم استهداف أراضينا، في 19 نوفمبر/تشرين الأول، بـ6 صواريخ "أتاكمز"، وفي 21 نوفمبر استهدفت أنظمة "ستورم شادو" منشآت في مقاطعتي كورسك وبريانسك".
وأضاف: "منظوماتنا الدفاعية الجوية صدت الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية على أراضينا بصواريخ غربية ولم تقع أي إصابات أو أضرار".
وأكد بوتين أنه تم تدمير مصنع الصواريخ الأوكراني "يوجماش" بصاروخ باليستي فرط صوتي لكنه خال من أي حشوة نووية.
وتابع أن الصراع في أوكرانيا أخذ طابعا عالميا بعد الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية بصواريخ غربية بعيدة المدى على بلادنا.
وقال: "مرة أخرى، أود التأكيد على أن استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل العدو لا يمكن أن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "الولايات المتحدة تدفع العالم كله نحو صراع عالمي".
وأكد أن القوات الروسية تتقدم بنجاح على طول خط القتال بأكمله، وسيتم تنفيذ جميع المهام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا
أمس, 18:42 GMT
في يونيو/حزيران، طرح بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا: "ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أضاف الزعيم الروسي، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح وإزالة النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية".
كما أشار بوتين في هذا السياق إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
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