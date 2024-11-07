وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241107/وضع-صواريخ-يارس-العابرة-للقارات-داخل-منصة-الإطلاق-في-قاعدة-كوزيلسك-الروسية-فيديو-1094565048.html
وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابع لقوات الصواريخ... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T08:48+0000
2024-11-07T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094564891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bab6bbf627394c42838d54b0da20e73.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق في تشكيل "كوزيل"، في منطقة كالوغا."وأضافت الوزارة أنه تم وضع الصاروخ بمساعدة وحدة نقل وتحميل خاصة، واستمرت العملية عدة ساعات.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن تنفيذ التدابير المخطط لها بشأن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية سيجعل من الممكن زيادة حصة منظومات الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة قدرة المجموعة على أداء مهامها.يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.وأجرت وزارة الدفاع الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية.وأضافت الوزارة أنه خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية قد اكتملت بالكامل، مشيرة الى أن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها حققت أهدافها بالكامل.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورودإعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
https://sarabic.ae/20241029/صاروخ-يارس-ينطلق-من-قاعدة-بليسيتسك-إلى-ميدان-كورا-خلال-تدريبات-الردع-الروسية-1094283547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094564891_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ce56ffd36e52c5ab73885c244abd3aa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

08:48 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 07.11.2024)
© Sputnikتحميل صاروخ يارس في منصة اللإطلاق
تحميل صاروخ يارس في منصة اللإطلاق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
وقالت الوزارة في بيان: "قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق في تشكيل "كوزيل"، في منطقة كالوغا."
وأضافت الوزارة أنه تم وضع الصاروخ بمساعدة وحدة نقل وتحميل خاصة، واستمرت العملية عدة ساعات.

ونوهت الوزارة إلى أن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لا تتمثل فقط في تجهيز القوات بأنظمة صاروخية جديدة، بل تشمل أيضًا إنشاء بنية تحتية اجتماعية جديدة توفر ظروفًا أفضل لتدريب قوات الخدمة والمهام القتالية والترفيه للأفراد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن تنفيذ التدابير المخطط لها بشأن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية سيجعل من الممكن زيادة حصة منظومات الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة قدرة المجموعة على أداء مهامها.
يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.
إطلاق صاروخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية
29 أكتوبر, 14:23 GMT
وأجرت وزارة الدفاع الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية.
وأضافت الوزارة أنه خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية قد اكتملت بالكامل، مشيرة الى أن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها حققت أهدافها بالكامل.
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала