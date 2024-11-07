https://sarabic.ae/20241107/وضع-صواريخ-يارس-العابرة-للقارات-داخل-منصة-الإطلاق-في-قاعدة-كوزيلسك-الروسية-فيديو-1094565048.html

وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابع لقوات الصواريخ... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T08:48+0000

2024-11-07T08:48+0000

2024-11-07T08:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق في تشكيل "كوزيل"، في منطقة كالوغا."وأضافت الوزارة أنه تم وضع الصاروخ بمساعدة وحدة نقل وتحميل خاصة، واستمرت العملية عدة ساعات.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن تنفيذ التدابير المخطط لها بشأن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية سيجعل من الممكن زيادة حصة منظومات الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة قدرة المجموعة على أداء مهامها.يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.وأجرت وزارة الدفاع الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية.وأضافت الوزارة أنه خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية قد اكتملت بالكامل، مشيرة الى أن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها حققت أهدافها بالكامل.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورودإعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة

https://sarabic.ae/20241029/صاروخ-يارس-ينطلق-من-قاعدة-بليسيتسك-إلى-ميدان-كورا-خلال-تدريبات-الردع-الروسية-1094283547.html

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