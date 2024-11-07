وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
08:48 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 07.11.2024)
© Sputnikتحميل صاروخ يارس في منصة اللإطلاق
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
وقالت الوزارة في بيان: "قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق في تشكيل "كوزيل"، في منطقة كالوغا."
وأضافت الوزارة أنه تم وضع الصاروخ بمساعدة وحدة نقل وتحميل خاصة، واستمرت العملية عدة ساعات.
◀️ تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" في منصة الإطلاق تحت الأرض في وحدة الصواريخ كوزيلسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 7, 2024
يتم تثبيت الصاروخ في منصة الإطلاق تحت الأرض باستخدام وحدة تحميل ونقل خاصة. تستغرق العمليات التكنولوجية عدة ساعات.
يشمل تحديث قوات الصواريخ الاستراتيجية (RVSN) ليس فقط… https://t.co/dyfTBKUi7q pic.twitter.com/qN5e7x2FiS
ونوهت الوزارة إلى أن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لا تتمثل فقط في تجهيز القوات بأنظمة صاروخية جديدة، بل تشمل أيضًا إنشاء بنية تحتية اجتماعية جديدة توفر ظروفًا أفضل لتدريب قوات الخدمة والمهام القتالية والترفيه للأفراد.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن تنفيذ التدابير المخطط لها بشأن إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية سيجعل من الممكن زيادة حصة منظومات الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة قدرة المجموعة على أداء مهامها.
يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.
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وأجرت وزارة الدفاع الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية.
وأضافت الوزارة أنه خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية قد اكتملت بالكامل، مشيرة الى أن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها حققت أهدافها بالكامل.