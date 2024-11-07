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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241107/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-عدة-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1094560292.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T04:20+0000
2024-11-07T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة دون طيار أوكرانية: 14 طائرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر عدة مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود

04:20 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 07.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة دون طيار أوكرانية: 14 طائرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 16:16 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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