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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-خسارة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-الجبهة-1094552169.html
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين سابقين ومحللين عسكريين ودبلوماسيين بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة موقف أوكرانيا... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T17:46+0000
2024-11-06T17:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الإحباط من الولايات المتحدة متجذّر في الوحدات العسكرية وفي كييف بسبب بطء تسليم الأسلحة والقيود التي تحظر استخدامها على أهداف داخل روسيا، باستثناء شريط ضيق على الحدود، والسياسة الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة الوضع على الجبهة". وأشار أيضًا إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تجبر أوروبا على القيام بدور أكثر نشاطًا في الصراع الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة

17:46 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين سابقين ومحللين عسكريين ودبلوماسيين بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة موقف أوكرانيا على الجبهة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الإحباط من الولايات المتحدة متجذّر في الوحدات العسكرية وفي كييف بسبب بطء تسليم الأسلحة والقيود التي تحظر استخدامها على أهداف داخل روسيا، باستثناء شريط ضيق على الحدود، والسياسة الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة الوضع على الجبهة".

وقال الضابط الأوكراني، بافيل فيليشكو، لتلك الوسائل إن أوكرانيا يجب أن تتوقف عن الأمل في "حصول معجزة من الخارج".

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
أمس, 19:52 GMT
وأشار أيضًا إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تجبر أوروبا على القيام بدور أكثر نشاطًا في الصراع الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:11 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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