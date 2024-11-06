https://sarabic.ae/20241106/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-خسارة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-الجبهة-1094552169.html
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين سابقين ومحللين عسكريين ودبلوماسيين بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة موقف أوكرانيا... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T17:46+0000
2024-11-06T17:46+0000
2024-11-06T17:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310180_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4471914bdf8f83c852e34285f3ea1cad.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الإحباط من الولايات المتحدة متجذّر في الوحدات العسكرية وفي كييف بسبب بطء تسليم الأسلحة والقيود التي تحظر استخدامها على أهداف داخل روسيا، باستثناء شريط ضيق على الحدود، والسياسة الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة الوضع على الجبهة". وأشار أيضًا إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تجبر أوروبا على القيام بدور أكثر نشاطًا في الصراع الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a0b37ff18011ef8a677c0f95543ef64d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف سبب خسارة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين سابقين ومحللين عسكريين ودبلوماسيين بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة موقف أوكرانيا على الجبهة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الإحباط من الولايات المتحدة متجذّر في الوحدات العسكرية وفي كييف بسبب بطء تسليم الأسلحة والقيود التي تحظر استخدامها على أهداف داخل روسيا، باستثناء شريط ضيق على الحدود، والسياسة الحالية لم تؤد إلا إلى خسارة الوضع على الجبهة".
وقال الضابط الأوكراني، بافيل فيليشكو، لتلك الوسائل إن أوكرانيا يجب أن تتوقف عن الأمل في "حصول معجزة من الخارج".
وأشار أيضًا إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تجبر أوروبا على القيام بدور أكثر نشاطًا في الصراع الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.