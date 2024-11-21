https://sarabic.ae/20241121/بيسكوف-أوكرانيا-تهاجم-المنشآت-المدينة-بالمسيرات-بينما-القوات-الروسية-تعمل-ضد-أهداف-عسكرية-فقط-1095023275.html
بيسكوف: أوكرانيا تهاجم المنشآت المدنية بالمسيرات بينما القوات الروسية تعمل ضد أهداف عسكرية فقط
بيسكوف: أوكرانيا تهاجم المنشآت المدنية بالمسيرات بينما القوات الروسية تعمل ضد أهداف عسكرية فقط
سبوتنيك عربي
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بأن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المنشآت المدنية على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام الطائرات... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T03:07+0000
2024-11-21T03:07+0000
2024-11-21T04:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد بيسكوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هذه الهجمات تأتي على نقيض مهام القوات الروسية، التي تستهدف المواقع العسكرية الأوكرانية فقط، في إطار العملية العسكرية الخاصة.وقال بيسكوف، في سياق حديثه عن الهجمات، التي تشنها الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الروسية:ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241121/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-المقاطعة---عاجل-1095022995.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
بيسكوف: أوكرانيا تهاجم المنشآت المدنية بالمسيرات بينما القوات الروسية تعمل ضد أهداف عسكرية فقط
03:07 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 21.11.2024)
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بأن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المنشآت المدنية على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام الطائرات المسيرة.
موسكو - سبوتنيك
. وأكد بيسكوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هذه الهجمات تأتي على نقيض مهام القوات الروسية، التي تستهدف المواقع العسكرية الأوكرانية فقط، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيسكوف، في سياق حديثه عن الهجمات، التي تشنها الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الروسية:
في الحقيقة، بالعديد من المناطق هذه مشكلة كبيرة، نظام كييف لا يتوقف عن ضرب المباني السكنية، بينما يعمل جيشنا في إطار العملية العسكرية الخاصة فقط ضد الأهداف العسكرية والأهداف المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري، وهذا ما لا يمكن أن نقوله عن نظام كييف.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.