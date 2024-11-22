https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يناقش-آخر-التطورات-في-أوكرانيا-مع-ماكرون-1095104128.html
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقش، بعد اختبار نظام الصواريخ الروسي أوريشنيك، التطورات في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T19:17+0000
2024-11-22T19:17+0000
2024-11-22T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان أن "بايدن تحدث مع ماكرون حول الشؤون الدولية والثنائية، وناقشا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقش، بعد اختبار نظام الصواريخ الروسي أوريشنيك، التطورات في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في البيان أن "بايدن تحدث مع ماكرون حول الشؤون الدولية والثنائية، وناقشا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".
وسبق أن وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نداء ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية طويلة المدى.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".