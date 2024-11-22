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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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عالم سبوتنيك
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يناقش-آخر-التطورات-في-أوكرانيا-مع-ماكرون-1095104128.html
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقش، بعد اختبار نظام الصواريخ الروسي أوريشنيك، التطورات في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T19:17+0000
2024-11-22T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في البيان أن "بايدن تحدث مع ماكرون حول الشؤون الدولية والثنائية، وناقشا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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روسيا, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون

19:17 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقش، بعد اختبار نظام الصواريخ الروسي أوريشنيك، التطورات في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في البيان أن "بايدن تحدث مع ماكرون حول الشؤون الدولية والثنائية، وناقشا التطورات في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".
وسبق أن وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نداء ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية طويلة المدى.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
16:48 GMT
كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
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