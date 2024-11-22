https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مصممي ومطوري صاروخ "أوريشنك" وقيادة وزارة الدفاع الروسية، على التجربة الناجحة، مؤكدا أن منظومة "أوريشنيك" ليست... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:48+0000
2024-11-22T16:48+0000
2024-11-22T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.كما شكر بوتين مطوري أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، وأشار إلى أن النتائج وسرعة تطوير "أوريشنيك" أظهرت أن المدرسة الروسية لهندسة الصواريخ قادرة على حل المشاكل لضمان سيادة روسيا.وأضاف بوتين، أن "نظام "أوريشنيك" ليس تحديثاً للأنظمة السوفييتية القديمة بل نتيجة عمل متخصصين من روسيا الحديثة".وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".وأشار بوتين إلى أن "القوات المسلحة الروسية تتعامل بكفاءة وشجاعة ومهنية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وقال فلاديمير بوتين إن الضربة على مصنع "يوجماش" نُفذت بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ولا يحتوي على أسلحة نووية.ووفقا له، فإن "الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي تم اختباره في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني أطلق عليه اسم "أوريشنيك".كما أكد على أنه "يعد استخدام أوريشنيك ردًا على خطط الولايات المتحدة لإنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى".وأضاف أيضا، أنه "ستقدم روسيا مقترحات مسبقة للمدنيين في أوكرانيا، كما ستطلب من مواطني الدول الصديقة هناك مغادرة المناطق الخطرة".ووفقا له، فإن "روسيا مستعدة لحل القضايا الخلافية بالطرق السلمية، لكنها مستعدة لأي تطور للأحداث؛ وسيكون هناك دائمًا إجابة".وأضاف بوتين، أنه "سيتم ترشيح المبدعين والمصممين لنظام "أوريشنيك" لجوائز الدولة والعملية العسكرية ستؤدي جميع المهام المرجوة".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "على شعبنا أن يعلم جيدا أننا نمتلك قاعدة تكنولوجية هائلة وخلفية صناعية وعلمية قوية لحماية أمن بلادنا".وقال كاراكاييف في اجتماع مع الرئيس الروسي: "مع الأخذ في الاعتبار النتيجة الإيجابية للإطلاق، يعتبر من المناسب اعتماد المجمع في الخدمة، ومواصلة استخدامه مع زيادة الخصائص وتحسين مهارات الموظفين في تشغيله واستخدامه".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
https://sarabic.ae/20241122/وزيرا-خارجية-روسيا-وبيلاروسيا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-فيديو---1095087991.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
16:48 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 17:20 GMT 22.11.2024)
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مصممي ومطوري صاروخ "أوريشنك" وقيادة وزارة الدفاع الروسية، على التجربة الناجحة، مؤكدا أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثا لأسلحة سوفييتية.
قال الرئيس الروسي بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
كما شكر بوتين مطوري أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، وأشار إلى أن النتائج وسرعة تطوير "أوريشنيك" أظهرت أن المدرسة الروسية لهندسة الصواريخ قادرة على حل المشاكل لضمان سيادة روسيا.
وأضاف بوتين، أن "نظام "أوريشنيك" ليس تحديثاً للأنظمة السوفييتية القديمة بل نتيجة عمل متخصصين من روسيا الحديثة".
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
وأشار بوتين إلى أن "القوات المسلحة الروسية تتعامل بكفاءة وشجاعة ومهنية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وقال فلاديمير بوتين إن الضربة على مصنع "يوجماش" نُفذت بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ولا يحتوي على أسلحة نووية.
ووفقا له، فإن "الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي تم اختباره في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني أطلق عليه اسم "أوريشنيك".
كما أكد على أنه "يعد استخدام أوريشنيك ردًا على خطط الولايات المتحدة لإنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى".
وأضاف أيضا، أنه "ستقدم روسيا مقترحات مسبقة للمدنيين في أوكرانيا، كما ستطلب من مواطني الدول الصديقة هناك مغادرة المناطق الخطرة".
ووفقا له، فإن "روسيا مستعدة لحل القضايا الخلافية بالطرق السلمية، لكنها مستعدة لأي تطور للأحداث؛ وسيكون هناك دائمًا إجابة".
وأضاف بوتين، أنه "سيتم ترشيح المبدعين والمصممين لنظام "أوريشنيك" لجوائز الدولة والعملية العسكرية ستؤدي جميع المهام المرجوة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "على شعبنا أن يعلم جيدا أننا نمتلك قاعدة تكنولوجية هائلة وخلفية صناعية وعلمية قوية لحماية أمن بلادنا".
واقترح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، أن يتبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام الصواريخ "أوريشنيك" للخدمة.
وقال كاراكاييف في اجتماع مع الرئيس الروسي: "مع الأخذ في الاعتبار النتيجة الإيجابية للإطلاق، يعتبر من المناسب اعتماد المجمع في الخدمة، ومواصلة استخدامه مع زيادة الخصائص وتحسين مهارات الموظفين في تشغيله واستخدامه".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".