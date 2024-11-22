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وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزنكوف، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع الرسمي والمشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:22+0000
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وكشف لافروف، أن فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من رد روسيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى، في عمق الأراضي الروسية.وبيّن لافروف حول الإذن الأمريكي لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، أن الديمقراطيين، يريدون ترك إرث سيّئ قدر المستطاع للإدارة الأمريكية المقبلة.وأعلن لافروف، أن "محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة، متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيتم التوقيع عليها في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".وقال لافروف عقب اجتماع مجلس وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، تعليقا على كيفية ارتباط العقيدة النووية المحدثة لروسيا، بأنشطة دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا): "إن محتوى العقيدة النووية المحدثة، متزامن تمامًا مع هاتين الوثيقتين الروسيتين البيلاروسيتين".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
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روسيا, العالم
وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
11:22 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 22.11.2024)
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزنكوف، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع الرسمي والمشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية في بريست.
وكشف لافروف، أن فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من رد روسيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى، في عمق الأراضي الروسية.
أما بالنسبة لرد الفعل على جوابنا (الضربة الانتقامية)، فأنا أفهم أن زيلينسكي كان خائفًا، لقد بدأ يتهم أسياده (الغرب) بتركه أعزلًا في مواجهة مثل هذا الإجراء من جانب روسيا، وربما تكون هذه نتيجة مفيدة بالفعل، فقد يقترب من الواقع (زيلينسكي) حقا، ويحس به بشكل أكبر بشكل شخصي.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وبيّن لافروف حول الإذن الأمريكي لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، أن الديمقراطيين، يريدون ترك إرث سيّئ قدر المستطاع للإدارة الأمريكية المقبلة.
"بالنسبة لما يمكن توقعه من بايدن وإدارته المنتهية ولايتها، في إمداد (صواريخ) أتاكمز والسماح للبريطانيين والفرنسيين باستخدام صواريخ ستورم شادو وسكالب، بالطبع، هناك عنصر ترك إرث سيئ قدر الإمكان للإدارة القادمة، يبدو أن هذا (السلوك) يجري في دماء الحزب الديمقراطي".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأعلن لافروف، أن "محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة، متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيتم التوقيع عليها في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".
ووفقا له، تم إعداد مشروعين لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، والذي سيعقد قبل نهاية العام، وهما المفهوم الأمني لدولة الاتحاد، فضلا عن التعاون الثنائي بين الدولتين (الروسية والبيلاروسية).
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف عقب اجتماع مجلس وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، تعليقا على كيفية ارتباط العقيدة النووية المحدثة لروسيا، بأنشطة دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا): "إن محتوى العقيدة النووية المحدثة، متزامن تمامًا مع هاتين الوثيقتين الروسيتين البيلاروسيتين".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية
والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".