https://sarabic.ae/20241122/وزيرا-خارجية-روسيا-وبيلاروسيا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-فيديو---1095087991.html

وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا

وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزنكوف، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع الرسمي والمشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T11:22+0000

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روسيا

العالم

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وكشف لافروف، أن فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من رد روسيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى، في عمق الأراضي الروسية.وبيّن لافروف حول الإذن الأمريكي لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، أن الديمقراطيين، يريدون ترك إرث سيّئ قدر المستطاع للإدارة الأمريكية المقبلة.وأعلن لافروف، أن "محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة، متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيتم التوقيع عليها في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".وقال لافروف عقب اجتماع مجلس وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، تعليقا على كيفية ارتباط العقيدة النووية المحدثة لروسيا، بأنشطة دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا): "إن محتوى العقيدة النووية المحدثة، متزامن تمامًا مع هاتين الوثيقتين الروسيتين البيلاروسيتين".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية

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