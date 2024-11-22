وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/وزيرا-خارجية-روسيا-وبيلاروسيا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-فيديو---1095087991.html
وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزنكوف، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع الرسمي والمشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:22+0000
2024-11-22T12:24+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c47c8291f55ea05ea559d0635c58acd.jpg
وكشف لافروف، أن فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من رد روسيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى، في عمق الأراضي الروسية.وبيّن لافروف حول الإذن الأمريكي لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، أن الديمقراطيين، يريدون ترك إرث سيّئ قدر المستطاع للإدارة الأمريكية المقبلة.وأعلن لافروف، أن "محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة، متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيتم التوقيع عليها في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".وقال لافروف عقب اجتماع مجلس وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، تعليقا على كيفية ارتباط العقيدة النووية المحدثة لروسيا، بأنشطة دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا): "إن محتوى العقيدة النووية المحدثة، متزامن تمامًا مع هاتين الوثيقتين الروسيتين البيلاروسيتين".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241122/تم-تحديد-الخطوط-العريضة-للإجراءات-التي-ستتخذها-روسيا-الكرملين-يتحدث-عن-كلمة-بوتين-حول-أوريشنيك-1095086215.html
https://sarabic.ae/20241122/صاروخ-أوريشنيك-فرط-الصوتي-خال-من-حشوة-نووية-يدمر-مجمعا-صناعيا-عسكريا-أوكرانيا---عاجل--1095089000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5483f097b2d5200e69defcf8a2e409e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا

11:22 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 22.11.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريزنكوف، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع الرسمي والمشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية في بريست.
وكشف لافروف، أن فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من رد روسيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى، في عمق الأراضي الروسية.

أما بالنسبة لرد الفعل على جوابنا (الضربة الانتقامية)، فأنا أفهم أن زيلينسكي كان خائفًا، لقد بدأ يتهم أسياده (الغرب) بتركه أعزلًا في مواجهة مثل هذا الإجراء من جانب روسيا، وربما تكون هذه نتيجة مفيدة بالفعل، فقد يقترب من الواقع (زيلينسكي) حقا، ويحس به بشكل أكبر بشكل شخصي.

لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"
10:55 GMT
وبيّن لافروف حول الإذن الأمريكي لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، أن الديمقراطيين، يريدون ترك إرث سيّئ قدر المستطاع للإدارة الأمريكية المقبلة.

"بالنسبة لما يمكن توقعه من بايدن وإدارته المنتهية ولايتها، في إمداد (صواريخ) أتاكمز والسماح للبريطانيين والفرنسيين باستخدام صواريخ ستورم شادو وسكالب، بالطبع، هناك عنصر ترك إرث سيئ قدر الإمكان للإدارة القادمة، يبدو أن هذا (السلوك) يجري في دماء الحزب الديمقراطي".

لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
صورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
11:56 GMT
وأعلن لافروف، أن "محتوى العقيدة النووية الروسية المحدثة، متزامن مع الوثائق الأمنية التي سيتم التوقيع عليها في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".

ووفقا له، تم إعداد مشروعين لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، والذي سيعقد قبل نهاية العام، وهما المفهوم الأمني ​​لدولة الاتحاد، فضلا عن التعاون الثنائي بين الدولتين (الروسية والبيلاروسية).

لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف عقب اجتماع مجلس وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، تعليقا على كيفية ارتباط العقيدة النووية المحدثة لروسيا، بأنشطة دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا): "إن محتوى العقيدة النووية المحدثة، متزامن تمامًا مع هاتين الوثيقتين الروسيتين البيلاروسيتين".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала