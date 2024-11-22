https://sarabic.ae/20241122/تم-تحديد-الخطوط-العريضة-للإجراءات-التي-ستتخذها-روسيا-الكرملين-يتحدث-عن-كلمة-بوتين-حول-أوريشنيك-1095086215.html

تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"

تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاختبار الناجح لصاروخ "أوريشنيك"، قد تم خلالها تحديد الخطوط... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T10:55+0000

2024-11-22T10:55+0000

2024-11-22T12:01+0000

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "تم تحديد الخطوط العريضة لإجراءات الرد الإضافية إذا لم تؤخذ مخاوفنا في الاعتبار".وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بخطاب حول التقدم الذي أحرزه مركز العمليات الخاصة والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك".وبيّن بيسكوف، أنه لم تكن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية، بعد اختبارات صاروخ "أوريشنيك"، موسكو أرسلت تحذيرا تلقائيا لواشنطن نظرا لأن الصاروخ باليستي.وأضاف بيسكوف :"هناك مركز وطني روسي للحد من المخاطر النووية، الذي يعمل في وضع تلقائي ويحافظ على اتصال دائم مع نفس النظام في الولايات المتحدة، وفي الوضع التلقائي، تم إرسال تحذير من خلال هذا النظام قبل 30 دقيقة من الإطلاق، لأنه صاروخ قصير ومتوسط المدى، أي أنه لا يسبب مسؤوليات مثل الصاروخ العابر للقارات، ولكن بما أنه باليستي، فإن هذا المركز يعمل تلقائيًا".وكشف بيسكوف، أن الرسالة الرئيسية في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتلخص في أن قرارات الغرب المتهورة، بتزويد أوكرانيا بالصواريخ، لا يمكن أن تمر دون رد.وأضاف في هذا الصدد: "نرى أن الإدارة المنتهية ولايتها (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن)، تفضل المضي قدما في طريق التصعيد المتهور (للصراع في أوكرانيا)".وأكد بيسكوف أن الجيش الروسي سيعمل على وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا في حالة وجود خطط لشن هجمات صاروخية باليستية جديدة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية

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روسيا, الكرملين