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تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"
تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاختبار الناجح لصاروخ "أوريشنيك"، قد تم خلالها تحديد الخطوط... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T10:55+0000
2024-11-22T12:01+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "تم تحديد الخطوط العريضة لإجراءات الرد الإضافية إذا لم تؤخذ مخاوفنا في الاعتبار".وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بخطاب حول التقدم الذي أحرزه مركز العمليات الخاصة والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك".وبيّن بيسكوف، أنه لم تكن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية، بعد اختبارات صاروخ "أوريشنيك"، موسكو أرسلت تحذيرا تلقائيا لواشنطن نظرا لأن الصاروخ باليستي.وأضاف بيسكوف :"هناك مركز وطني روسي للحد من المخاطر النووية، الذي يعمل في وضع تلقائي ويحافظ على اتصال دائم مع نفس النظام في الولايات المتحدة، وفي الوضع التلقائي، تم إرسال تحذير من خلال هذا النظام قبل 30 دقيقة من الإطلاق، لأنه صاروخ قصير ومتوسط المدى، أي أنه لا يسبب مسؤوليات مثل الصاروخ العابر للقارات، ولكن بما أنه باليستي، فإن هذا المركز يعمل تلقائيًا".وكشف بيسكوف، أن الرسالة الرئيسية في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتلخص في أن قرارات الغرب المتهورة، بتزويد أوكرانيا بالصواريخ، لا يمكن أن تمر دون رد.وأضاف في هذا الصدد: "نرى أن الإدارة المنتهية ولايتها (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن)، تفضل المضي قدما في طريق التصعيد المتهور (للصراع في أوكرانيا)".وأكد بيسكوف أن الجيش الروسي سيعمل على وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا في حالة وجود خطط لشن هجمات صاروخية باليستية جديدة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20241122/المجر-تحذر-الغرب-من-تجاهل-تهديدات-روسيا-بعد-اختبار-الصاروخ-أوريشنيك-1095080296.html
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

تم تحديد الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها روسيا... الكرملين يتحدث عن كلمة بوتين حول "أوريشنيك"

10:55 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 22.11.2024)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاختبار الناجح لصاروخ "أوريشنيك"، قد تم خلالها تحديد الخطوط العريضة، لإجراءات الرد الإضافية إذا لم تؤخذ مخاوفنا في الاعتبار.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "تم تحديد الخطوط العريضة لإجراءات الرد الإضافية إذا لم تؤخذ مخاوفنا في الاعتبار".
وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بخطاب حول التقدم الذي أحرزه مركز العمليات الخاصة والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك".
وبيّن بيسكوف، أنه لم تكن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية، بعد اختبارات صاروخ "أوريشنيك"، موسكو أرسلت تحذيرا تلقائيا لواشنطن نظرا لأن الصاروخ باليستي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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"لم تكن هناك اتصالات مع الإدارة الحالية (بعد اختبارات صواريخ "أوريشنيك")، ومن ناحية أخرى، كان بيان الأمس شاملاً للغاية ومفهومًا ومنطقيًا، لذلك ليس لدينا أي شك في أن الإدارة الحالية في واشنطن، أتيح لها التعرف على هذا البيان وفهمه".

وأضاف بيسكوف :"هناك مركز وطني روسي للحد من المخاطر النووية، الذي يعمل في وضع تلقائي ويحافظ على اتصال دائم مع نفس النظام في الولايات المتحدة، وفي الوضع التلقائي، تم إرسال تحذير من خلال هذا النظام قبل 30 دقيقة من الإطلاق، لأنه صاروخ قصير ومتوسط المدى، أي أنه لا يسبب مسؤوليات مثل الصاروخ العابر للقارات، ولكن بما أنه باليستي، فإن هذا المركز يعمل تلقائيًا".
وكشف بيسكوف، أن الرسالة الرئيسية في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتلخص في أن قرارات الغرب المتهورة، بتزويد أوكرانيا بالصواريخ، لا يمكن أن تمر دون رد.
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المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
09:27 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرسالة الرئيسية هي أن القرارات والإجراءات المتهورة المتخذة من الدول الغربية، التي تنتج الصواريخ وتزود أوكرانيا بها، ثم تشارك لاحقا في تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، لا يمكن أن تبقى دون رد فعل من الجانب الروسي".
وأضاف في هذا الصدد: "نرى أن الإدارة المنتهية ولايتها (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن)، تفضل المضي قدما في طريق التصعيد المتهور (للصراع في أوكرانيا)".
وأكد بيسكوف أن الجيش الروسي سيعمل على وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا في حالة وجود خطط لشن هجمات صاروخية باليستية جديدة.

"الآن لا أستطيع أن أخبركم أي شيء عن هذه الفروق الدقيقة، لكن بالطبع، سيعمل جيشنا على حلها (وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا في حالة وجود خطط لشن هجمات صاروخية باليستية جديدة) وسيتم توصيلها بطريقة تتيح للسكان المدنيين في البلاد تلقي هذه المعلومات".

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بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
أمس, 17:14 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
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