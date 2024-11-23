https://sarabic.ae/20241123/يصل-في-50-ثانية-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-يضرب-جميع-مدن-أوروبا-1095117314.html

يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا

يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا

سبوتنيك عربي

تطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T17:26+0000

2024-11-23T17:26+0000

2024-11-23T17:26+0000

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أكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".مواصفات عامةأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، معلومات عن الصاروخ، الذي استخدمته روسيا يوم الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه:وأورد التقرير قائمة بمواقع المنشآت العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي يمكن تدميرها بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، حيث قسم أوروبا إلى 3 مناطق هي شرق وشمال وغرب أوروبا.ففي شرق أوروبا ذكر التقرير أسماء الأهداف العسكرية التي يمكن لصاروخ "أوريشنيك" أن يصل إليها في 7 دول كما يلي:- بولندا- إستونيا- لاتفيا- ليتوانيا- رومانيا- بلغاريا- كوسوفو- فنلندا- السويدأورد الموقع أسماء المواقع العسكرية التابعة للناتو في 8 دول تقع في أوروبا الغربية كما يلي:- ألمانيايوجد في ألمانيا أكبر عدد من القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وبها ثاني أكبر عدد من القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم بعد اليابان.وتنتشر القوات الأمريكية في 9 مواقع في ألمانيا تشمل:- بلجيكا- هولندا- إيطالياتمثل إيطاليا مقرا ونقطة عبور للقوات الأمريكية وقوات الناتو إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبها عدة مقرات وقواعد تشمل:- اليونان- المملكة المتحدة- إسبانياقاعدة روتا البحرية (مقر دائم لـ6 مدمرات صاروخية أمريكية) وموقع استراتيجي لعمليات الجيش الأمريكي بالبحر المتوسط.قاعدة مورون الجوية.- البرتغالقاعدة "لاجيس الجوية" بجزر الأزور (مركز لوجستي رئيسي للناتو).وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا، مضيفا: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".الزمن اللازم لقصف المدن الأوروبيةينطلق الصاروخ بسرعة تقدر بنحو 3 كيلومترات في الثانية وهو ما يعني أنه إذا تم نصب منصات إطلاقه على الحدود الروسية مع فنلندا فإنه يستطيع الوصول إلى أقرب قاعدة تابعة للناتو في أوروبا خلال 50 ثانية وهي قاعدة ميكيلي (مقر لقوات الناتو البرية، التي تقع على بعد 150 كلم من حدود روسيا).كما يمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف على بعد 5500 كلم من نقطة انطلاقه في بريطانيا أو البرتغال، في فترة زمنية تصل إلى نحو 30 دقيقة فقط، ما يعني أن هذه هي أقصى مدة زمنية يحتاجها صاروخ "أوريشنيك" لتدمير أي موقع عسكري في جميع أنحاء أوروبا، وهي مدة يمكن اختصارها لوقت أقل إذا تم تغيير مواقع إطلاقه من منطقة أسترخان إلى مناطق أخرى قريبة من الحدود الروسية مع الدول الأوروبية التي تصبح على قائمة أهدافه.

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