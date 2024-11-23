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يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا
يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T17:26+0000
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أكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".مواصفات عامةأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، معلومات عن الصاروخ، الذي استخدمته روسيا يوم الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه:وأورد التقرير قائمة بمواقع المنشآت العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي يمكن تدميرها بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، حيث قسم أوروبا إلى 3 مناطق هي شرق وشمال وغرب أوروبا.ففي شرق أوروبا ذكر التقرير أسماء الأهداف العسكرية التي يمكن لصاروخ "أوريشنيك" أن يصل إليها في 7 دول كما يلي:- بولندا- إستونيا- لاتفيا- ليتوانيا- رومانيا- بلغاريا- كوسوفو- فنلندا- السويدأورد الموقع أسماء المواقع العسكرية التابعة للناتو في 8 دول تقع في أوروبا الغربية كما يلي:- ألمانيايوجد في ألمانيا أكبر عدد من القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وبها ثاني أكبر عدد من القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم بعد اليابان.وتنتشر القوات الأمريكية في 9 مواقع في ألمانيا تشمل:- بلجيكا- هولندا- إيطالياتمثل إيطاليا مقرا ونقطة عبور للقوات الأمريكية وقوات الناتو إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبها عدة مقرات وقواعد تشمل:- اليونان- المملكة المتحدة- إسبانياقاعدة روتا البحرية (مقر دائم لـ6 مدمرات صاروخية أمريكية) وموقع استراتيجي لعمليات الجيش الأمريكي بالبحر المتوسط.قاعدة مورون الجوية.- البرتغالقاعدة "لاجيس الجوية" بجزر الأزور (مركز لوجستي رئيسي للناتو).وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا، مضيفا: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".الزمن اللازم لقصف المدن الأوروبيةينطلق الصاروخ بسرعة تقدر بنحو 3 كيلومترات في الثانية وهو ما يعني أنه إذا تم نصب منصات إطلاقه على الحدود الروسية مع فنلندا فإنه يستطيع الوصول إلى أقرب قاعدة تابعة للناتو في أوروبا خلال 50 ثانية وهي قاعدة ميكيلي (مقر لقوات الناتو البرية، التي تقع على بعد 150 كلم من حدود روسيا).كما يمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف على بعد 5500 كلم من نقطة انطلاقه في بريطانيا أو البرتغال، في فترة زمنية تصل إلى نحو 30 دقيقة فقط، ما يعني أن هذه هي أقصى مدة زمنية يحتاجها صاروخ "أوريشنيك" لتدمير أي موقع عسكري في جميع أنحاء أوروبا، وهي مدة يمكن اختصارها لوقت أقل إذا تم تغيير مواقع إطلاقه من منطقة أسترخان إلى مناطق أخرى قريبة من الحدود الروسية مع الدول الأوروبية التي تصبح على قائمة أهدافه.
https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, السويد, أخبار ألمانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, السويد, أخبار ألمانيا

يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا

17:26 GMT 23.11.2024
© Getty Images / Alexyz3dصاروخ فرط صوتي
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Getty Images / Alexyz3d
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تطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة.
أكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".

مواصفات عامة

أورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، معلومات عن الصاروخ، الذي استخدمته روسيا يوم الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه:
التصنيف: صاروخ باليستي فرط صوتي.
السرعة القصوى: 3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة).
الحمولة القصوى (الرؤوس الحربية): 1.2 طن.
نوع الحمولة: عدة رؤوس حربية.
نوع الرؤوس الحربية: تستخدم تقنية الرؤوس الانزلاقية التي تخترق الغلاف الجوي بسرعات خارقة.
المدى: 5 آلاف و500 كلم.
التصنيف وفقا للمدى: متوسط المدى.
وأورد التقرير قائمة بمواقع المنشآت العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي يمكن تدميرها بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، حيث قسم أوروبا إلى 3 مناطق هي شرق وشمال وغرب أوروبا.
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ففي شرق أوروبا ذكر التقرير أسماء الأهداف العسكرية التي يمكن لصاروخ "أوريشنيك" أن يصل إليها في 7 دول كما يلي:

- بولندا

قاعدة "لاسك" الجوية (مقر دائم للقوات الجوية الأمريكية).
مواقع العمليات المتقدمة في "باويدز" و"زاجان" و"بوزنان" (مواقع دعم لوجستي للجيش الأمريكي)
مقر الفيلق الخامس للجيش الأمريكي في "بوزنان".
قاعدة "ريدزيكوو" التي يوجد بها موقع الدفاع الصاروخي الأمريكي "إيجيس آشور"

- إستونيا

قاعدة أماري الجوية التابعة لـ"الشرطة الجوية" لحلف "الناتو".

- لاتفيا

منطقة التدريب العسكري في سيلونيا (أكبر معسكر تدريبي للناتو بمنطقة البلطيق).

- ليتوانيا

قاعدة "رودنينكاي" العسكرية (ستكون أول قاعدة دائمة لألمانيا في الخارج).

- رومانيا

قاعدة "ديفيسيلو" العسكرية (أحد مواقع الدرع الصاروخي الأمريكي)
قاعدة "ميخائيل كوجالنيشينو" العسكرية ( القاعدة الشرقية للناتو في أوروبا".

- بلغاريا

قاعدة "بيزمر" الجوية (موقع محتمل للقاذفات الأمريكية بعيدة المدى).
قاعدة نوفو سيلو رينج (موقع تدريب رئيسي للناتو).
قاعدة "جراف إجناتييفو" الجوية.

- كوسوفو

معسكر بوندستيل (أكبر قاعدة أمريكية في البلقان).
كما أورد التقرير مواقع يمكن لصاروخ "أوريشنيك" الروسي أن يصل إليها في شمال أوروبا وهي منتشر في دولتين كما يلي:

- فنلندا

ميكيلي (مقر لقوات الناتو البرية على بعد 150 كلم من حدود روسيا).

- السويد

قاعدة كارلسكرونا البحرية على بحر البلطيق.

أورد الموقع أسماء المواقع العسكرية التابعة للناتو في 8 دول تقع في أوروبا الغربية كما يلي:

- ألمانيا

يوجد في ألمانيا أكبر عدد من القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وبها ثاني أكبر عدد من القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم بعد اليابان.
وتنتشر القوات الأمريكية في 9 مواقع في ألمانيا تشمل:
قاعدة رامشتاين الجوية (أكبر قاعدة جوية لأمريكا والناتو في أوروبا) ولها مهام مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط والبرنامج السري للطائرات بدون طيار.
قاعدة "سبانجداهليم" الجوية.
قاعدة "جيلينكيرشن الجوية التابعة للناتو.
قاعدة بوتشيل الجوية ( تخزن الأسلحة النووية الأمريكية).
مقر الجيش الأمريكي في "أنسباخ".
مقر الجيش الأمريكي في "بافاريا".
مقر الجيش الأمريكي "راينلاند بفالز".
مقر الجيش الأمريكي في "شتوتغارت".
مقر الجيش الأمريكي في "فيسبادن".

- بلجيكا

مقر الجيش الأمريكي في "بنلوكس"
قاعدة كلاين بروجيل الجوية (موقع تخزين أسلحة نووية أمريكية).

- هولندا

قاعدة فولكل الجوية (موقع تخزين أسلحة نووية أمريكية).

- إيطاليا

تمثل إيطاليا مقرا ونقطة عبور للقوات الأمريكية وقوات الناتو إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبها عدة مقرات وقواعد تشمل:
قاعدة "أفيانو" الجوية (موقع تخزين أسلحة نووية أمريكية).
قاعدة "غيدي" الجوية.
قاعدة "سيجونيلا" الجوية البحرية بجزيرة صقلية.
مراكز الدعم البحري في نابولي (مقر الأسطول الـ6 الأمريكي).
مقر الجيش الأمريكي في إيطاليا.

- اليونان

موقع الدعم البحري بخليج سودا في جزيرة كريت.

- المملكة المتحدة

مقر القوات الجوية الملكية "لاكينهيث".
مقر القوات الجوية الملكية "ميلدنال"
موقع القوات الجوية الملكية "ألكونبيري/ مولسوورث".
موقع القوات الجوية الملكية كروتون وفيرفورد وويلفورد، التي تمثل مراكز دعم للقاذفات والطائرات الأمريكية.
القوات الجوية الملكية هاي ويكومب (مقر سلاح الجو الملكي البريطاني)
قاعدة "بورتسموث" البحرية (أكبر قواعد البحرية البريطانية).

- إسبانيا

قاعدة روتا البحرية (مقر دائم لـ6 مدمرات صاروخية أمريكية) وموقع استراتيجي لعمليات الجيش الأمريكي بالبحر المتوسط.
قاعدة مورون الجوية.

- البرتغال

قاعدة "لاجيس الجوية" بجزر الأزور (مركز لوجستي رئيسي للناتو).
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا، مضيفا: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".
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الزمن اللازم لقصف المدن الأوروبية

ينطلق الصاروخ بسرعة تقدر بنحو 3 كيلومترات في الثانية وهو ما يعني أنه إذا تم نصب منصات إطلاقه على الحدود الروسية مع فنلندا فإنه يستطيع الوصول إلى أقرب قاعدة تابعة للناتو في أوروبا خلال 50 ثانية وهي قاعدة ميكيلي (مقر لقوات الناتو البرية، التي تقع على بعد 150 كلم من حدود روسيا).
كما يمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف على بعد 5500 كلم من نقطة انطلاقه في بريطانيا أو البرتغال، في فترة زمنية تصل إلى نحو 30 دقيقة فقط، ما يعني أن هذه هي أقصى مدة زمنية يحتاجها صاروخ "أوريشنيك" لتدمير أي موقع عسكري في جميع أنحاء أوروبا، وهي مدة يمكن اختصارها لوقت أقل إذا تم تغيير مواقع إطلاقه من منطقة أسترخان إلى مناطق أخرى قريبة من الحدود الروسية مع الدول الأوروبية التي تصبح على قائمة أهدافه.
© Sputnikمنظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
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