https://sarabic.ae/20241125/الكرملين-أنصار-ترامب-يتحدثون-عن-السلام-والإدارة-الأمريكية-الحالية-تؤجج-الصراع-1095153962.html

الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع

الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أنصار دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يتحدثون عن السلام في... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T09:39+0000

2024-11-25T09:39+0000

2024-11-25T09:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094837753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd47781b6619bbc214dc115cbf849a47.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب مايك والتز بأن فريق ترامب يعتزم العمل مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا:وأضاف بيسكوف: "الرئيس (فلاديمير بوتين) أكد أكثر من مناسبة استعداده لعملية السلام".وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بالمناقشات الجارية في أوروبا حول احتمال إرسال قوات أو مقاتلين من الشركات العسكرية الخاصة إلى أوكرانيا إذا رفض دونالد ترامب دعم كييف: وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانياضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه

https://sarabic.ae/20241123/ميدفيديف-يشكك-في-إمكانية-رفع-ترامب-العقوبات-من-على-روسيا-بعد-توليه-منصبه-رسميا-1095107728.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية