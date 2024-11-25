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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241125/الكرملين-أنصار-ترامب-يتحدثون-عن-السلام-والإدارة-الأمريكية-الحالية-تؤجج-الصراع-1095153962.html
الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع
الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أنصار دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يتحدثون عن السلام في... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T09:39+0000
2024-11-25T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب مايك والتز بأن فريق ترامب يعتزم العمل مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا:وأضاف بيسكوف: "الرئيس (فلاديمير بوتين) أكد أكثر من مناسبة استعداده لعملية السلام".وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بالمناقشات الجارية في أوروبا حول احتمال إرسال قوات أو مقاتلين من الشركات العسكرية الخاصة إلى أوكرانيا إذا رفض دونالد ترامب دعم كييف: وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانياضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
https://sarabic.ae/20241123/ميدفيديف-يشكك-في-إمكانية-رفع-ترامب-العقوبات-من-على-روسيا-بعد-توليه-منصبه-رسميا-1095107728.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع

09:39 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن.
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أنصار دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، بينما تواصل الإدارة الحالية لجو بايدن تصعيد الصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب مايك والتز بأن فريق ترامب يعتزم العمل مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا:
"نعم، كان من الممكن رؤية هذا التصريح. والواقع أن كلمة "السلام" أو "خطة السلام" تُسمع من دائرة مؤيدي ترامب والمرشحين لمناصب مستقبلية في الإدارة المقبلة، بينما لا تُسمع مثل هذه الكلمات من أفواه ممثلي الإدارة الحالية. وبينما تستمر هذه الأعمال الاستفزازية والتصعيدية. هذا هو الواقع الذي نواجهه".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية
وأضاف بيسكوف: "الرئيس (فلاديمير بوتين) أكد أكثر من مناسبة استعداده لعملية السلام".
وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بالمناقشات الجارية في أوروبا حول احتمال إرسال قوات أو مقاتلين من الشركات العسكرية الخاصة إلى أوكرانيا إذا رفض دونالد ترامب دعم كييف:

في وقت سابق، بالطبع، تم الإعراب عن مثل هذه الأفكار من مختلف العواصم الأوروبية، ولكن تم الإعراب أيضا عن حجج مضادة مختلفة، لا تؤيد هذه الفكرة. لذلك ليس هناك إجماع في الرأي بين الأوروبيين حول هذه المسألة، ولكن، بالطبع، ظهرت بعض الرؤوس المتهورة.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف يشكك في إمكانية رفع ترامب العقوبات عن روسيا بعد توليه منصبه رسميا
23 نوفمبر, 04:10 GMT
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:53 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
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