https://sarabic.ae/20241124/ضابط-أمريكي-بايدن-سيخوض-حربا-نووية-قبل-تولي-ترامب-منصبه-1095132290.html

ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه

ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه

سبوتنيك عربي

صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على بدء حرب نووية قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب على منصة "إكس": "كامالا (هاريس) كانت ستجرنا إلى حرب نووية مع روسيا في غضون عام. وسيفعل جو ذلك قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2025".وقال: "سيكون سبب وفاتنا".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. ومن بين أمور أخرى، تنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، والعدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائقزعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"

https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html

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