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ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
سبوتنيك عربي
صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على بدء حرب نووية قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب على منصة "إكس": "كامالا (هاريس) كانت ستجرنا إلى حرب نووية مع روسيا في غضون عام. وسيفعل جو ذلك قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2025".وقال: "سيكون سبب وفاتنا".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. ومن بين أمور أخرى، تنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، والعدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائقزعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه

11:25 GMT 24.11.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 24.11.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على بدء حرب نووية قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه.
وكتب على منصة "إكس": "كامالا (هاريس) كانت ستجرنا إلى حرب نووية مع روسيا في غضون عام. وسيفعل جو ذلك قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2025".

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي أثبت في الانتخابات أنه ضد الحرب، لكن بايدن يتجاهل آراء الناس، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.

وقال: "سيكون سبب وفاتنا".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. ومن بين أمور أخرى، تنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، والعدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا.
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.
ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"
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