https://sarabic.ae/20241124/ميدفيديف-يتحدث-عن-صاروخ-روسي-يمكنه-إلحاق-أضرار-بالغة-بالعواصم-الغربية-خلال-دقائق--1095130530.html
ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق
ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن صاروخ "أوريشنيك" الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق، داعيا أوروبا إلى... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T09:48+0000
2024-11-24T09:48+0000
2024-11-24T09:48+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح ميدفيديف في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلا: "تتساءل أوروبا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام [أوريشنيك] إذا كان مزودًا برؤوس نووية، وما إذا كان من الممكن إسقاط هذه الصواريخ ومدى سرعة وصولها إلى عواصم العالم القديم".وأضاف المسؤول الروسي أن "الضرر سيكون بالغًا، ومن المستحيل إسقاط الصاروخ بالوسائل الحديثة، نحن نتحدث عن دقائق"، مشيرًا إلى أن "الملاجئ لن تساعد في شيء وأن الأمل الوحيد هو أن تقدم روسيا على إصدار تحذير مسبق قبل عمليات الإطلاق، وتابع "لذلك من الأفضل - للعواصم الغربية - التوقف عن دعم الحرب في أوكرانيا".يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أكد فيها أن المواجهة الحالية يتم إشعالها من قبل الدول الغربية، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص بتحديث العقيدة النووية لروسيا يمكن اعتبارها إشارة للغرب.وقال في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين تعليقا حول العقيدة النووية الروسية المحدثة التي وافق عليها الرئيس الروسي: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أصدر تعليماته بإعداد تغييرات من أجل تكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية التي تثيرها الدول الغربية".وأضاف: "في كل مرة يتخذون المزيد والمزيد من الخطوات المتهورة ويتقدمون إلى الأمام، مما يثير التوتر حول الصراع الأوكراني".وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد، وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
ميدفيديف يتحدث عن صاروخ روسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن صاروخ "أوريشنيك" الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق، داعيا أوروبا إلى التوقف عن الدعم العسكري لأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك
. وأوضح ميدفيديف في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلا: "تتساءل أوروبا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام [أوريشنيك] إذا كان مزودًا برؤوس نووية، وما إذا كان من الممكن إسقاط هذه الصواريخ ومدى سرعة وصولها إلى عواصم العالم القديم".
وأضاف المسؤول الروسي أن "الضرر سيكون بالغًا، ومن المستحيل إسقاط الصاروخ بالوسائل الحديثة، نحن نتحدث عن دقائق"، مشيرًا إلى أن "الملاجئ لن تساعد في شيء وأن الأمل الوحيد هو أن تقدم روسيا على إصدار تحذير مسبق قبل عمليات الإطلاق، وتابع "لذلك من الأفضل - للعواصم الغربية - التوقف عن دعم الحرب في أوكرانيا".
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أكد فيها أن المواجهة الحالية يتم إشعالها من قبل الدول الغربية
، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص بتحديث العقيدة النووية لروسيا يمكن اعتبارها إشارة للغرب.
وقال في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين تعليقا حول العقيدة النووية الروسية المحدثة التي وافق عليها الرئيس الروسي: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أصدر تعليماته بإعداد تغييرات من أجل تكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية التي تثيرها الدول الغربية".
وتابع: "يتعين على بوتين الرد على هذا التصعيد غير المسبوق، الذي أثارته الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن في المقام الأول".
وأضاف: "في كل مرة يتخذون المزيد والمزيد من الخطوات المتهورة ويتقدمون إلى الأمام، مما يثير التوتر حول الصراع الأوكراني".
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد، وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.