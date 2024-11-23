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صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-تم-وصفي-بـجاسوس-بوتين-لقول-الحقيقة-حول-الصراع-في-أوكرانيا-1095107425.html
صحفي إيطالي: تم وصفي بـ"جاسوس بوتين" لقول الحقيقة حول الصراع في أوكرانيا
صحفي إيطالي: تم وصفي بـ"جاسوس بوتين" لقول الحقيقة حول الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أنه قد تم وصفه بـ"جاسوس بوتين"، لمجرد قوله الحقيقة حول الصراع في أوكرانيا. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
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وكشف بيانكي، أنه "حُرم من فرصة التحدث علنًا عن الصراع الأوكراني، وتم وصفه بالجاسوس الروسي، لمحاولته إخبار الإيطاليين بالأسباب الحقيقية لما يحدث في أوكرانيا، بعد بدء العملية الخاصة".وقال المحاور إنه كان يغطي الأحداث في أوكرانيا، منذ أحداث الميدان الأوروبي، "يورو ميدان"، وعمل مراراً وتكراراً كخبير في وسائل الإعلام الإيطالية.وأشار الصحفي إلى أنه استمر في قول الحقيقة، موضحا أن اتفاقيات مينسك استخدمت لتسليح أوكرانيا، وبالفعل لوحظت أفكار النازية الجديدة في البلاد.وأردف بيانكي: "منذ تلك اللحظة فصاعدا، لم يعد بإمكاني عقد مؤتمرات في المدارس والجامعات. ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، وهي الصحيفة الأكثر شعبية في إيطاليا، صورتي على الصفحة الأولى وأعلنت أنني رئيس "شبكة بوتين في إيطاليا".وأضاف بيانكي، أن الملف الموجه ضده، أرسل إلى رئيس الحكومة الإيطالية آنذاك ماريو دراغي، وأضاف الصحفي أنه حتى العديد من رفاقه في المنزل توقفوا عن تحيته ولزموا الحائط عند مروره، ظننا منهم أنه جاسوس.
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روسيا, إيطاليا, حصري

صحفي إيطالي: تم وصفي بـ"جاسوس بوتين" لقول الحقيقة حول الصراع في أوكرانيا

04:00 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 04:19 GMT 23.11.2024)
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أفاد الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أنه قد تم وصفه بـ"جاسوس بوتين"، لمجرد قوله الحقيقة حول الصراع في أوكرانيا.
وكشف بيانكي، أنه "حُرم من فرصة التحدث علنًا عن الصراع الأوكراني، وتم وصفه بالجاسوس الروسي، لمحاولته إخبار الإيطاليين بالأسباب الحقيقية لما يحدث في أوكرانيا، بعد بدء العملية الخاصة".
وقال المحاور إنه كان يغطي الأحداث في أوكرانيا، منذ أحداث الميدان الأوروبي، "يورو ميدان"، وعمل مراراً وتكراراً كخبير في وسائل الإعلام الإيطالية.

بعد بدء العملية الخاصة، ذهب بيانكي إلى دونباس لمدة شهرين تقريبًا، وراقب تحرير ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشار الصحفي إلى أنه استمر في قول الحقيقة، موضحا أن اتفاقيات مينسك استخدمت لتسليح أوكرانيا، وبالفعل لوحظت أفكار النازية الجديدة في البلاد.
ومع ذلك، فإن جميع الصحف التي كانت تنشر هذه المعلومات لسنوات عديدة "غيرت أقوالها" فجأة، وبدأت تدعي أنه لا توجد مثل هذه الأيديولوجية في أوكرانيا، حسبما أضاف بيانكي، الذي قام بنفسه بتفقد قاعدة آزوف (المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا)، بالقرب من ماريوبول، وشاهدت وجود رموز النازيين الجدد والمتعلقات ذات الصلة.
وأردف بيانكي: "منذ تلك اللحظة فصاعدا، لم يعد بإمكاني عقد مؤتمرات في المدارس والجامعات. ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، وهي الصحيفة الأكثر شعبية في إيطاليا، صورتي على الصفحة الأولى وأعلنت أنني رئيس "شبكة بوتين في إيطاليا".
وأضاف بيانكي، أن الملف الموجه ضده، أرسل إلى رئيس الحكومة الإيطالية آنذاك ماريو دراغي، وأضاف الصحفي أنه حتى العديد من رفاقه في المنزل توقفوا عن تحيته ولزموا الحائط عند مروره، ظننا منهم أنه جاسوس.
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