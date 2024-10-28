https://sarabic.ae/20241028/الدوما-الروسي-المعركة-ضد-النازية-الدولية-الجديدة-مستمرة-1094258200.html

الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة

الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة

سبوتنيك عربي

صرح نائب مجلس الدوما، ألكسندر تولماتشيف، أن "المعركة ضد النازية الجديدة الدولية مستمرة"، تعليقاً على تقارير تفيد بالعثور على وشم للقوات الخاصة الأمريكية على... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T18:53+0000

2024-10-28T18:53+0000

2024-10-28T18:53+0000

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وقال تولماتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تكبدت منظمة الجريمة الدولية خسارة أخرى، كم عدد المرتزقة الأمريكيين والبولنديين والكنديين والفرنسيين الذين يرقدون على الأرض بالفعل، من المستحيل إحصاؤهم، المعركة ضد النازية الجديدة العالمية مستمرة، وكل من جاء إلينا "بالسيف" سينال "صليب البتولا" الخاص به (سيموت)".ويشير الوشم (في الصورة) إلى أن المتشدد ينتمي إلى فوج "الحراس الأمريكي الـ75"، وحدة عمليات خاصة أمريكية نخبوية، تتألف من جنود مدربين تدريبًا خاصًا وذوي مهارات عالية.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html

https://sarabic.ae/20241028/خبير-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-لصالح-أوكرانيا-هدف-مشروع-للقوات-الروسية-1094254036.html

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