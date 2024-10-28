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لقاء سبوتنيك
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مساحة حرة
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241028/الدوما-الروسي-المعركة-ضد-النازية-الدولية-الجديدة-مستمرة-1094258200.html
الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
سبوتنيك عربي
صرح نائب مجلس الدوما، ألكسندر تولماتشيف، أن "المعركة ضد النازية الجديدة الدولية مستمرة"، تعليقاً على تقارير تفيد بالعثور على وشم للقوات الخاصة الأمريكية على... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T18:53+0000
2024-10-28T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال تولماتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تكبدت منظمة الجريمة الدولية خسارة أخرى، كم عدد المرتزقة الأمريكيين والبولنديين والكنديين والفرنسيين الذين يرقدون على الأرض بالفعل، من المستحيل إحصاؤهم، المعركة ضد النازية الجديدة العالمية مستمرة، وكل من جاء إلينا "بالسيف" سينال "صليب البتولا" الخاص به (سيموت)".ويشير الوشم (في الصورة) إلى أن المتشدد ينتمي إلى فوج "الحراس الأمريكي الـ75"، وحدة عمليات خاصة أمريكية نخبوية، تتألف من جنود مدربين تدريبًا خاصًا وذوي مهارات عالية.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html
https://sarabic.ae/20241028/خبير-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-لصالح-أوكرانيا-هدف-مشروع-للقوات-الروسية-1094254036.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة

18:53 GMT 28.10.2024
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federationمرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده
مرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federation
تابعنا عبر
صرح نائب مجلس الدوما، ألكسندر تولماتشيف، أن "المعركة ضد النازية الجديدة الدولية مستمرة"، تعليقاً على تقارير تفيد بالعثور على وشم للقوات الخاصة الأمريكية على جثة أحد المسلحين الذين قُتلوا خلال محاولة اختراق حدود مقاطعة بريانسك.
وقال تولماتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تكبدت منظمة الجريمة الدولية خسارة أخرى، كم عدد المرتزقة الأمريكيين والبولنديين والكنديين والفرنسيين الذين يرقدون على الأرض بالفعل، من المستحيل إحصاؤهم، المعركة ضد النازية الجديدة العالمية مستمرة، وكل من جاء إلينا "بالسيف" سينال "صليب البتولا" الخاص به (سيموت)".

ووفقا له، حتى لو كان المرتزقة ثلاثة أضعاف حراس النخبة على الأقل، فإن النتيجة هي نفسها، فسيحصل مجرمو الحرب على ما يستحقونه.

ويشير الوشم (في الصورة) إلى أن المتشدد ينتمي إلى فوج "الحراس الأمريكي الـ75"، وحدة عمليات خاصة أمريكية نخبوية، تتألف من جنود مدربين تدريبًا خاصًا وذوي مهارات عالية.
أسلحة ومعدات شخصية مع مرتزقة حاولوا دخول مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
مخربون أجانب يحاولون اقتحام بريانسك ورصد وشم أمريكي على جسد أحد القتلى
14:17 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".
مرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
16:34 GMT
ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:05 GMTوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
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