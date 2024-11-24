https://sarabic.ae/20241124/ميركل-لن-يكون-هناك-حل-عسكري-للصراع-في-أوكرانيا-1095125810.html
ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا لحل النزاع. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T04:45+0000
2024-11-24T04:45+0000
2024-11-24T04:52+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_5f5b5ad8ad471a9818d05bd12b316595.jpg
وقالت ميركل : "أعتقد أنه عند نقطة معينة وعلى المسؤولين اليوم أن يحددوا هذه اللحظة - سنحتاج إلى التحدث. لن يكون هناك حل عسكري بحت".وأعربت ميركل لصحيفة "تايمز" البريطانية عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية"روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14dbc7f7de44c26803afdedbfc266150.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
04:45 GMT 24.11.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 24.11.2024)
أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا لحل النزاع.
وقالت ميركل : "أعتقد أنه عند نقطة معينة وعلى المسؤولين اليوم أن يحددوا هذه اللحظة - سنحتاج إلى التحدث. لن يكون هناك حل عسكري بحت".
وأضافت: "الحفاظ على استقلال أوكرانيا هو "مهمتنا". ووفقا لها فإنها تؤيد "ما تفعله الحكومة الحالية والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وأعربت ميركل لصحيفة "تايمز" البريطانية عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.
يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.