https://sarabic.ae/20241124/ميركل-لن-يكون-هناك-حل-عسكري-للصراع-في-أوكرانيا-1095125810.html

ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا

ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا لحل النزاع. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T04:45+0000

2024-11-24T04:45+0000

2024-11-24T04:52+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_5f5b5ad8ad471a9818d05bd12b316595.jpg

وقالت ميركل : "أعتقد أنه عند نقطة معينة وعلى المسؤولين اليوم أن يحددوا هذه اللحظة - سنحتاج إلى التحدث. لن يكون هناك حل عسكري بحت".وأعربت ميركل لصحيفة "تايمز" البريطانية عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية"روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار ألمانيا