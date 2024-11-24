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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241124/ميركل-لن-يكون-هناك-حل-عسكري-للصراع-في-أوكرانيا-1095125810.html
ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا لحل النزاع. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-24T04:52+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
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وقالت ميركل : "أعتقد أنه عند نقطة معينة وعلى المسؤولين اليوم أن يحددوا هذه اللحظة - سنحتاج إلى التحدث. لن يكون هناك حل عسكري بحت".وأعربت ميركل لصحيفة "تايمز" البريطانية عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية"روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا

04:45 GMT 24.11.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 24.11.2024)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا لحل النزاع.
وقالت ميركل : "أعتقد أنه عند نقطة معينة وعلى المسؤولين اليوم أن يحددوا هذه اللحظة - سنحتاج إلى التحدث. لن يكون هناك حل عسكري بحت".

وأضافت: "الحفاظ على استقلال أوكرانيا هو "مهمتنا". ووفقا لها فإنها تؤيد "ما تفعله الحكومة الحالية والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".

وأعربت ميركل لصحيفة "تايمز" البريطانية عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.
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يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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