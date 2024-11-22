https://sarabic.ae/20241122/روسيا-لا-تخادع-ضابط-أمريكي-سابق-أوريشنيك-أقنع-الغرب-بأن-بوتين-لا-يتكلم-من-فراغ-1095104619.html

"روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغ

"روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغ

سبوتنيك عربي

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن إطلاق صاروخ أوريشنيك أقنع الغرب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتكلم من فراغ. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T20:49+0000

2024-11-22T20:49+0000

2024-11-22T20:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "كل من كان يعتقد أن روسيا تخادع بأن أي تصعيد سيقابل برد فوري، تم تحذيره الآن من أن الأمر ليس كذلك".وخلص ضابط المخابرات السابق إلى القول: "هذا حكم بالإعدام على الولايات المتحدة، لا أعرف ما الذي يفكر فيه هؤلاء الأشخاص (إدارة جو بايدن)".ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك. كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".

https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يناقش-آخر-التطورات-في-أوكرانيا-مع-ماكرون-1095104128.html

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