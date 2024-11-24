https://sarabic.ae/20241124/زعيم-حزب-ألماني-يؤكد-حاجة-برلين-إلى-الابتعاد-عن-الاحتلال-الأمريكي-1095127659.html
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هيكي، أنه يتعين على المواطنين الألمان أن يدركوا حقيقة احتمال الحرب، التي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إشعالها،... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T07:21+0000
2024-11-24T07:21+0000
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وقال على منصة "إكس": "ألمانيا دولة محتلة (من الأمريكيين)، ويتم التعامل معها على هذا النحو! ... لا يسعنا إلا أن نأمل أن التهديد بالحرب، الذي صعّده الرئيس الأمريكي بايدن... سوف يوقظ الألمان المسالمين الألمان".وأضاف: "الحكومة الألمانية تظل صامتة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب عمق الأراضي الروسية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام "أوريشنيك" في روسيا.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"بوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسيةالدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسيا
https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-حظر-روما-للضربات-في-عمق-روسيا-بلا-جدوى-فإيطاليا-تعتمد-على-الناتو-1095107653.html
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أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن "الاحتلال الأمريكي"
أكد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هيكي، أنه يتعين على المواطنين الألمان أن يدركوا حقيقة احتمال الحرب، التي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إشعالها، والخروج من "الاحتلال الأمريكي".
وقال على منصة "إكس": "ألمانيا دولة محتلة (من الأمريكيين)، ويتم التعامل معها على هذا النحو! ... لا يسعنا إلا أن نأمل أن التهديد بالحرب، الذي صعّده الرئيس الأمريكي بايدن... سوف يوقظ الألمان المسالمين الألمان".
ووفقا له، فإن العديد من الألمان لا يعرفون حتى أن المخابرات الأمريكية تعمل على الأراضي الألمانية، والتي يمكن أن تتدخل في أسرار البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في ألمانيا.
وأضاف: "الحكومة الألمانية تظل صامتة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب عمق الأراضي الروسية.
كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام "أوريشنيك" في روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".