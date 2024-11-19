https://sarabic.ae/20241119/أردوغان-روسيا-اتخذت-تدابير-لتحديث-عقيدتها-النووية-وعلى-الناتو-أن-يأخذها-بعين-الاعتبار-1094973196.html
أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"
أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اتخذت تدابير لتحديث عقيدتها النووية، وعلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يأخذها بعين الاعتبار،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T17:33+0000
2024-11-19T17:33+0000
2024-11-19T17:45+0000
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وشدد في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على أن "استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا يزيد من خطر نشوب صراع نووي".وتابع: "لا يوجد شيء إيجابي في صراع تستخدم فيه الأسلحة النووية، إن الصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا تظهر إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع، ونحن كتركيا نتمسك بموقفنا ضد هذه السلبيات، ونتوقع أن يتطور الوضع بسرعة نحو السلام، نحن نتخذ خطوات لضمان السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع الرئيس التركي: "نأمل أن نتمكن قريبا من التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي بين أوكرانيا وروسيا، وضمان السلام الذي ينتظره العالم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلا.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
https://sarabic.ae/20241118/بوريل-أؤيد-رفع-القيود-على-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-1094898219.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"
17:33 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 17:45 GMT 19.11.2024)
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اتخذت تدابير لتحديث عقيدتها النووية، وعلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يأخذها بعين الاعتبار، ويقيمها جيدا.
وشدد في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على أن "استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا يزيد من خطر نشوب صراع نووي".
وتابع: "لا يوجد شيء إيجابي في صراع تستخدم فيه الأسلحة النووية، إن الصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا تظهر إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع، ونحن كتركيا نتمسك بموقفنا ضد هذه السلبيات، ونتوقع أن يتطور الوضع بسرعة نحو السلام، نحن نتخذ خطوات لضمان السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وتابع الرئيس التركي: "نأمل أن نتمكن قريبا من التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي بين أوكرانيا وروسيا، وضمان السلام الذي ينتظره العالم".
كما أعرب أردوغان عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، "خطوات أكثر جرأة وحكمة ودعما نحو طريق السلام".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز"
ليلا.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية
، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية
باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز"
الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".