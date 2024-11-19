أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"

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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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أمساليوم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/أردوغان-روسيا-اتخذت-تدابير-لتحديث-عقيدتها-النووية-وعلى-الناتو-أن-يأخذها-بعين-الاعتبار-1094973196.html
أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"
أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اتخذت تدابير لتحديث عقيدتها النووية، وعلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يأخذها بعين الاعتبار،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T17:33+0000
2024-11-19T17:45+0000
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وشدد في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على أن "استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا يزيد من خطر نشوب صراع نووي".وتابع: "لا يوجد شيء إيجابي في صراع تستخدم فيه الأسلحة النووية، إن الصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا تظهر إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع، ونحن كتركيا نتمسك بموقفنا ضد هذه السلبيات، ونتوقع أن يتطور الوضع بسرعة نحو السلام، نحن نتخذ خطوات لضمان السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع الرئيس التركي: "نأمل أن نتمكن قريبا من التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي بين أوكرانيا وروسيا، وضمان السلام الذي ينتظره العالم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلا.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
https://sarabic.ae/20241118/بوريل-أؤيد-رفع-القيود-على-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-1094898219.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أردوغان يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية ويوجه رسالة إلى "الناتو"

17:33 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 17:45 GMT 19.11.2024)
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اتخذت تدابير لتحديث عقيدتها النووية، وعلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يأخذها بعين الاعتبار، ويقيمها جيدا.
وشدد في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على أن "استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا يزيد من خطر نشوب صراع نووي".
وتابع: "لا يوجد شيء إيجابي في صراع تستخدم فيه الأسلحة النووية، إن الصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا تظهر إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع، ونحن كتركيا نتمسك بموقفنا ضد هذه السلبيات، ونتوقع أن يتطور الوضع بسرعة نحو السلام، نحن نتخذ خطوات لضمان السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وتابع الرئيس التركي: "نأمل أن نتمكن قريبا من التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي بين أوكرانيا وروسيا، وضمان السلام الذي ينتظره العالم".

كما أعرب أردوغان عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، "خطوات أكثر جرأة وحكمة ودعما نحو طريق السلام".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلا.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
بوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية
أمس, 09:27 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
أقصى مسافة تصلها صواريخ GMLRS وATACMS - سبوتنيك عربي
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بعد السماح بضرب العمق الروسي... ما هي أقصى مسافة تصلها صواريخ بعيدة المدى؟
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:08 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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