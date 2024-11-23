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صحفي إيطالي: حظر روما للضربات في عمق روسيا بلا جدوى فإيطاليا تعتمد على الناتو
صحفي إيطالي: حظر روما للضربات في عمق روسيا بلا جدوى فإيطاليا تعتمد على الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد صحفي إيطالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن حظر روما للضربات في عمق أراضي روسيا، لا معنى له، لا سيما وأن إيطاليا تعتمد على حلف شمال الأطلسي... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T07:00+0000
2024-11-23T07:30+0000
حصري
روسيا
الناتو
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وكشف بيانكي، أن "الحظر المعلن الذي فرضته السلطات الإيطالية على استخدام الأسلحة المصدرة من البلاد، لشن ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا لا يعني شيئا، نظرا لأن إيطاليا، بناء على طلب الناتو، ستقدم المساعدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الضربات، مع صواريخ من دول التحالف الأخرى".وأضاف: "على أي حال، يتم توفير هذه الأسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة، ومن المملكة المتحدة، إنها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، و"ستورم شادو" الإنجليزية، لذلك، فإن تصريح تاغاني (وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء) فارغ ولا يعني شيئًا، وإذا كانت هناك حاجة إلى طائرات أو قواعد...، فلا يمكن لإيطاليا أن ترفض توفيرها، إيطاليا منخرطة بالكامل في حلف شمال الأطلسي".وتصر إيطاليا رسميا على حظر استخدام أسلحتها لشن ضربات على الأراضي الروسية.وبعد تقارير إعلامية حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، السماح لكييف باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، لضرب عمق الأراضي الروسية، قال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إن إيطاليا ستواصل الالتزام بخطها السابق بشأن استخدام الأسلحة في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها."روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغبوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-أمريكا-وبريطانيا-ليستا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-فحسب-بل-مع-الاتحاد-الأوروبي-1095107578.html
https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-تم-وصفي-بـجاسوس-بوتين-لقول-الحقيقة-حول-الصراع-في-أوكرانيا-1095107425.html
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حصري, روسيا, الناتو
حصري, روسيا, الناتو

صحفي إيطالي: حظر روما للضربات في عمق روسيا بلا جدوى فإيطاليا تعتمد على الناتو

07:00 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 07:30 GMT 23.11.2024)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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حصري
أفاد صحفي إيطالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن حظر روما للضربات في عمق أراضي روسيا، لا معنى له، لا سيما وأن إيطاليا تعتمد على حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكشف بيانكي، أن "الحظر المعلن الذي فرضته السلطات الإيطالية على استخدام الأسلحة المصدرة من البلاد، لشن ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا لا يعني شيئا، نظرا لأن إيطاليا، بناء على طلب الناتو، ستقدم المساعدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الضربات، مع صواريخ من دول التحالف الأخرى".
وأضاف: "على أي حال، يتم توفير هذه الأسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة، ومن المملكة المتحدة، إنها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، و"ستورم شادو" الإنجليزية، لذلك، فإن تصريح تاغاني (وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء) فارغ ولا يعني شيئًا، وإذا كانت هناك حاجة إلى طائرات أو قواعد...، فلا يمكن لإيطاليا أن ترفض توفيرها، إيطاليا منخرطة بالكامل في حلف شمال الأطلسي".

ومن وجهة نظره، فإن تصريحات السلطات الإيطالية بشأن عدم جواز استخدام الأسلحة، التي زودتها بها روما لضرب روسيا، هي "مسرحية".

وتصر إيطاليا رسميا على حظر استخدام أسلحتها لشن ضربات على الأراضي الروسية.
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وقد قال ممثلو القيادة الإيطالية مرارا وتكرارا إن روما تزود كييف بالأسلحة التي لا ينبغي استخدامها إلا داخل أوكرانيا، وتبقيها تحت السيطرة.
وبعد تقارير إعلامية حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، السماح لكييف باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، لضرب عمق الأراضي الروسية، قال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إن إيطاليا ستواصل الالتزام بخطها السابق بشأن استخدام الأسلحة في أوكرانيا.
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وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها.
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