https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-حظر-روما-للضربات-في-عمق-روسيا-بلا-جدوى-فإيطاليا-تعتمد-على-الناتو-1095107653.html

صحفي إيطالي: حظر روما للضربات في عمق روسيا بلا جدوى فإيطاليا تعتمد على الناتو

صحفي إيطالي: حظر روما للضربات في عمق روسيا بلا جدوى فإيطاليا تعتمد على الناتو

سبوتنيك عربي

أفاد صحفي إيطالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن حظر روما للضربات في عمق أراضي روسيا، لا معنى له، لا سيما وأن إيطاليا تعتمد على حلف شمال الأطلسي... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T07:00+0000

2024-11-23T07:00+0000

2024-11-23T07:30+0000

حصري

روسيا

الناتو

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وكشف بيانكي، أن "الحظر المعلن الذي فرضته السلطات الإيطالية على استخدام الأسلحة المصدرة من البلاد، لشن ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا لا يعني شيئا، نظرا لأن إيطاليا، بناء على طلب الناتو، ستقدم المساعدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الضربات، مع صواريخ من دول التحالف الأخرى".وأضاف: "على أي حال، يتم توفير هذه الأسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة، ومن المملكة المتحدة، إنها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، و"ستورم شادو" الإنجليزية، لذلك، فإن تصريح تاغاني (وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء) فارغ ولا يعني شيئًا، وإذا كانت هناك حاجة إلى طائرات أو قواعد...، فلا يمكن لإيطاليا أن ترفض توفيرها، إيطاليا منخرطة بالكامل في حلف شمال الأطلسي".وتصر إيطاليا رسميا على حظر استخدام أسلحتها لشن ضربات على الأراضي الروسية.وبعد تقارير إعلامية حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، السماح لكييف باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، لضرب عمق الأراضي الروسية، قال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إن إيطاليا ستواصل الالتزام بخطها السابق بشأن استخدام الأسلحة في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها."روسيا لا تخادع"... ضابط أمريكي سابق: أوريشنيك أقنع الغرب بأن بوتين لا يتكلم من فراغبوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو

https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-أمريكا-وبريطانيا-ليستا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-فحسب-بل-مع-الاتحاد-الأوروبي-1095107578.html

https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-تم-وصفي-بـجاسوس-بوتين-لقول-الحقيقة-حول-الصراع-في-أوكرانيا-1095107425.html

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حصري, روسيا, الناتو