https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-أمريكا-وبريطانيا-ليستا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-فحسب-بل-مع-الاتحاد-الأوروبي-1095107578.html
صحفي إيطالي: أمريكا وبريطانيا ليستا في حالة حرب مع روسيا فحسب بل مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا
صحفي إيطالي: أمريكا وبريطانيا ليستا في حالة حرب مع روسيا فحسب بل مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ليستا في حالة حرب مع روسيا فقط، بل مع دول الاتحاد... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T06:00+0000
2024-11-23T06:00+0000
2024-11-23T06:13+0000
حصري
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_420002c9f5afe220a3c2b1f3ddbf43a9.jpg
وأوضح بيانكي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، تشنان حربًا ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد فرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي تعاني بشكل واضح من العقوبات التي اضطرت إلى فرضها.وأضاف: "لدي انطباع بأن هذه حرب الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد إيطاليا وألمانيا وفرنسا، لأن العقوبات التي أجبرت الولايات المتحدة بلداننا على تطبيقها، أسميها العقوبات التلقائية، إذ أن هذه العقوبات تستهدفنا أكثر من روسيا".وأضاف الصحفي: "سيتم ببساطة نقل الشركات الكبيرة إلى خارج البلدان، وقد تم بالفعل نقلها جزئيًا نحو آسيا، والآن سيتم نقلها أيضًا إلى أمريكا، لأن هناك ظروفًا أكثر ملاءمة للأعمال التجارية".صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا
https://sarabic.ae/20240117/وزير-الاقتصاد-الألماني-البلاد-أصبحت-أقل-قدرة-على-المنافسة-بفعل-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1085107991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_457ec9a5a021382f73f75f5f1e0e0434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم
صحفي إيطالي: أمريكا وبريطانيا ليستا في حالة حرب مع روسيا فحسب بل مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا
06:00 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 06:13 GMT 23.11.2024)
حصري
كشف الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ليستا في حالة حرب مع روسيا فقط، بل مع دول الاتحاد الأوروبي أيضا.
وأوضح بيانكي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، تشنان حربًا ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد فرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي تعاني بشكل واضح من العقوبات التي اضطرت إلى فرضها.
وأضاف: "لدي انطباع بأن هذه حرب الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد إيطاليا وألمانيا وفرنسا، لأن العقوبات التي أجبرت الولايات المتحدة بلداننا على تطبيقها، أسميها العقوبات التلقائية، إذ أن هذه العقوبات تستهدفنا أكثر من روسيا".
ووفقا لتقييمه، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا، حصلتا على فوائد من هذه العقوبات، أكثر مما حصلتا عليه، من قصف المناطق الصناعية في الدول الأوروبية، خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضاف الصحفي: "سيتم ببساطة نقل الشركات الكبيرة إلى خارج البلدان، وقد تم بالفعل نقلها جزئيًا نحو آسيا، والآن سيتم نقلها أيضًا إلى أمريكا، لأن هناك ظروفًا أكثر ملاءمة للأعمال التجارية".