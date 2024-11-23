https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-القليل-من-الشركات-الإيطالية-ترغب-في-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-1095107500.html

صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا

صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك القليل من الشركات الإيطالية، التي ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T05:00+0000

2024-11-23T05:00+0000

2024-11-23T05:32+0000

روسيا

إيطاليا

حصري

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وقال بيانكي، إن "القوة الوحيدة في إيطاليا، التي يمكن أن تكون مهتمة باستعادة العلاقات الودية للبلاد مع روسيا، هي الشركات الإيطالية ذات التوجه الوطني، لكنها تناقصت يوما بعد يوم".في الوقت نفسه، وفقا لبيانكي، لا يزال رجال الأعمال هؤلاء، موجودون كطبقة عليا في ألمانيا، ولهذا السبب يقاوم مستشار البلاد أولاف شولتس الضغوط لإرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وأشار بيانكي، إلى أنه "في إيطاليا، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، هناك عدد أقل وأقل من رواد الأعمال، المهتمين بالعمل في وطنهم".وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا

https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-تم-وصفي-بـجاسوس-بوتين-لقول-الحقيقة-حول-الصراع-في-أوكرانيا-1095107425.html

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