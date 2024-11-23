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https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-القليل-من-الشركات-الإيطالية-ترغب-في-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-1095107500.html
صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا
صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك القليل من الشركات الإيطالية، التي ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T05:00+0000
2024-11-23T05:32+0000
روسيا
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وقال بيانكي، إن "القوة الوحيدة في إيطاليا، التي يمكن أن تكون مهتمة باستعادة العلاقات الودية للبلاد مع روسيا، هي الشركات الإيطالية ذات التوجه الوطني، لكنها تناقصت يوما بعد يوم".في الوقت نفسه، وفقا لبيانكي، لا يزال رجال الأعمال هؤلاء، موجودون كطبقة عليا في ألمانيا، ولهذا السبب يقاوم مستشار البلاد أولاف شولتس الضغوط لإرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وأشار بيانكي، إلى أنه "في إيطاليا، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، هناك عدد أقل وأقل من رواد الأعمال، المهتمين بالعمل في وطنهم".وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا
https://sarabic.ae/20241123/صحفي-إيطالي-تم-وصفي-بـجاسوس-بوتين-لقول-الحقيقة-حول-الصراع-في-أوكرانيا-1095107425.html
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روسيا, إيطاليا, حصري
روسيا, إيطاليا, حصري

صحفي إيطالي: القليل من الشركات الإيطالية ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا

05:00 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 05:32 GMT 23.11.2024)
© AFP 2023 / Filippo Monteforteاحتجاجات أصحاب المطاعم ورجال أعمال في روما، إيطاليا 6 أبريل 2021
احتجاجات أصحاب المطاعم ورجال أعمال في روما، إيطاليا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AFP 2023 / Filippo Monteforte
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حصري
صرح الصحفي الإيطالي، جورجيو بيانكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك القليل من الشركات الإيطالية، التي ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا.
وقال بيانكي، إن "القوة الوحيدة في إيطاليا، التي يمكن أن تكون مهتمة باستعادة العلاقات الودية للبلاد مع روسيا، هي الشركات الإيطالية ذات التوجه الوطني، لكنها تناقصت يوما بعد يوم".

وأضاف: "إن القوة الوحيدة التي قد تكون مهتمة باستعادة العلاقات الودية مع روسيا هي رجال الأعمال الإيطاليون الذين يهدفون إلى الحفاظ على المصالح الوطنية لإيطاليا، أي الذين يرغبون في العمل في إيطاليا، والذين يرغبون في تطوير هيكل اقتصاد الدولة الإيطالية".

في الوقت نفسه، وفقا لبيانكي، لا يزال رجال الأعمال هؤلاء، موجودون كطبقة عليا في ألمانيا، ولهذا السبب يقاوم مستشار البلاد أولاف شولتس الضغوط لإرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
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وأشار بيانكي، إلى أنه "في إيطاليا، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، هناك عدد أقل وأقل من رواد الأعمال، المهتمين بالعمل في وطنهم".

ووفقا لبيانكي، فإن العديد من الشركات العاملة في إيطاليا اليوم هي إما أجنبية أو إيطالية الأصل، وتستوعبها شركات أجنبية.

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا
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