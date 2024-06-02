https://sarabic.ae/20240602/اقتصادي-إيطالي-يكشف-عن-خسائر-بلاده-بعد-فرض-العقوبات-على-روسيا--1089431547.html
اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا
اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا، فيتوريو توريمبيني، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أثرت سلبا على الدول الغربية، مؤكدا على أن الاقتصاد... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T12:29+0000
2024-06-02T12:29+0000
2024-06-02T12:29+0000
روسيا
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وقال توريمبيني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن بلاده تتأثر بالعقوبات المناهضة لروسيا، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيطاليا بشكل حاد من 30 مليار يورو إلى 9 مليارات يورو".وأضاف توريمبيني بالقول إن الصادرات الإيطالية إلى روسيا انخفضت بنسبة 36%، والواردات من روسيا إلى إيطاليا انخفصت بنسبة 70-80%".وأشار المحاور للوكالة إلى أن "الاقتصاد الإيطالي خسر بالتالي ما بين 10 إلى 15 مليار يورو نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا". وخلص توريمبيني إلى أن "هذه ضربة حساسة أثرت على فرص العمل والانتاجية في إيطاليا.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية حزيران/يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
https://sarabic.ae/20240223/روسيا-ترد-على-حزمة-العقوبات-الغربية-الجديدة-المفروضة-ضدها-1086341065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اقتصادي إيطالي يكشف عن خسائر بلاده بعد فرض العقوبات على روسيا
أعلن رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا، فيتوريو توريمبيني، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أثرت سلبا على الدول الغربية، مؤكدا على أن الاقتصاد الإيطالي خسر حوالي 10 إلى 15 مليار يورو.
وقال توريمبيني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن بلاده تتأثر بالعقوبات المناهضة لروسيا، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيطاليا بشكل حاد من 30 مليار يورو إلى 9 مليارات يورو".
وأضاف توريمبيني بالقول إن الصادرات الإيطالية إلى روسيا انخفضت بنسبة 36%، والواردات من روسيا إلى إيطاليا انخفصت بنسبة 70-80%".
وأشار المحاور للوكالة إلى أن "الاقتصاد الإيطالي خسر بالتالي ما بين 10 إلى 15 مليار يورو نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا".
وخلص توريمبيني إلى أن "هذه ضربة حساسة أثرت على فرص العمل والانتاجية في إيطاليا.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت
الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية حزيران/يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.