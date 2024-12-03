https://sarabic.ae/20241203/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجنب-تصعيد-إضافي-في-الصراع-الأوكراني-1095425601.html
الأمم المتحدة تدعو لتجنب تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني
الأمم المتحدة تدعو لتجنب تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى منع أي تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، تعليقًا على تقارير بشأن احتمالية... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T02:18+0000
2024-12-03T02:18+0000
2024-12-03T02:18+0000
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وقال دوجاريك يوم الاثنين: "لقد تحدثنا بوضوح عن ضرورة إنهاء هذا الصراع وعدم تشجيع أي تصعيد إضافي من أي طرف. نريد أن نرى نهاية للصراع لصالح المدنيين في أوكرانيا وفي روسيا، وفقًا لقرارات الجمعية العامة والقانون الدولي ووحدة الأراضي".وكانت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الغرب يخطط لنشر نحو 100 ألف "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا بهدف استعادة القدرات القتالية لأوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب تعرقل تسوية النزاع وتعدّ مشاركة مباشرة من دول الناتو في الصراع.كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sarabic.ae/20241202/البنتاغون-إجمالي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-عهد-بايدن-يتجاوز-62-مليار-دولار-1095424837.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الأمم المتحدة تدعو لتجنب تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني
دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى منع أي تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، تعليقًا على تقارير بشأن احتمالية نشر قوات غربية في أوكرانيا.
وقال دوجاريك يوم الاثنين: "لقد تحدثنا بوضوح عن ضرورة إنهاء هذا الصراع وعدم تشجيع أي تصعيد إضافي من أي طرف. نريد أن نرى نهاية للصراع لصالح المدنيين في أوكرانيا وفي روسيا، وفقًا لقرارات الجمعية العامة والقانون الدولي ووحدة الأراضي".
وكانت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الغرب يخطط لنشر نحو 100 ألف "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا بهدف استعادة القدرات القتالية لأوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
من قبل الغرب تعرقل تسوية النزاع وتعدّ مشاركة مباشرة من دول الناتو في الصراع.
كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر هدفًا مشروعًا لروسيا.