https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يتحدث-عن-خطر-دخول-الحرب-الباردة-إلى-مرحلة-ساخنة-1095506944.html

لافروف يتحدث عن خطر دخول الحرب الباردة إلى مرحلة ساخنة

لافروف يتحدث عن خطر دخول الحرب الباردة إلى مرحلة ساخنة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تجدد الحرب الباردة في العالم اليوم يهدد بالدخول في مرحلة ساخنة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T11:24+0000

2024-12-05T11:24+0000

2024-12-05T11:24+0000

روسيا

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وفي حديثه خلال الجلسة العامة للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألقوا في سلة المهملات جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة المبرمة في الثمانينات من القرن الماضي، بما في ذلك معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية، ومعاهدة القضاء على الأسلحة النووية المتوسطة والقصيرة المدى، ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومعاهدة الأجواء المفتوحة.وأضاف: "الحدود المغلفة بالأسلاك الشائكة، والخنادق المضادة للدبابات، والوقوف في الطابور للحصول على الحق في قبول القوات الأجنبية، ويفضل أن تكون أمريكية، على أراضيها، هذا هو الأمن المثالي لأولئك الذين أعلنوا أنفسهم دول خط المواجهة في الحرب ضد "التهديد الروسي".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكيةالكرملين: المواجهة الحالية تثيرها الدول الغربية

https://sarabic.ae/20241126/لافروف-الناتو-بإعلانه-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تجرد-من-كل-القيود-الأخلاقية-1095194859.html

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