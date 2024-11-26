https://sarabic.ae/20241126/لافروف-الناتو-بإعلانه-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تجرد-من-كل-القيود-الأخلاقية-1095194859.html
لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية
لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:15+0000
2024-11-26T09:15+0000
2024-11-26T09:15+0000
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وقال لافروف: "قبل بضعة أيام فقط، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر... أنه من أجل تحقيق الأهداف الدفاعية والدفاع عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من الضروري ضرب الأهداف بشكل استباقي لتلك الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية، والتي في رأي الناتو، قد تشكل تهديدًا لحلف الدول الأعضاء".وهكذا رد الوزير الروسي على كلمات الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الذي قال إنه "في حالة نشوب صراع مسلح، يجب أن يكون الناتو أول من يشن ضربات عالية الدقة ضد روسيا، من أجل تعطيل منصات الإطلاق".وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تهاجم دول الناتو، لأنه لا جدوى من القيام بذلك، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها.وجاء في المرسوم: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أُصدر مرسوم للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكيةالكرملين: المواجهة الحالية تثيرها الدول الغربية
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.
وقال لافروف: "قبل بضعة أيام فقط، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر... أنه من أجل تحقيق الأهداف الدفاعية والدفاع عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من الضروري ضرب الأهداف بشكل استباقي لتلك الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية، والتي في رأي الناتو، قد تشكل تهديدًا لحلف الدول الأعضاء".
وتابع: "أعتقد أنه ليس هناك ما يمكن التعليق عليه هنا، كل ما في الأمر هو أنه تم التخلي عن كل القيود الأخلاقية وتم بالفعل الإعلان عن النوايا الحقيقية".
وهكذا رد الوزير الروسي على كلمات الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الذي قال إنه "في حالة نشوب صراع مسلح، يجب أن يكون الناتو أول من يشن ضربات عالية الدقة ضد روسيا، من أجل تعطيل منصات الإطلاق".
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تهاجم دول الناتو، لأنه لا جدوى من القيام بذلك، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها.
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وجاء في المرسوم: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أُصدر مرسوم للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".