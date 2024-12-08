https://sarabic.ae/20241208/ترامب-يؤكد-أن-زيلينسكي-يرغب-في-التوصل-إلى-اتفاق-وبدء-المفاوضات-1095592628.html

ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات

ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا، "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T08:17+0000

2024-12-08T08:17+0000

2024-12-08T08:17+0000

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وقال ترامب عبر صفحته الخاصة على منصة "تروث سوشال": "يود زيلينسكي وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق ووقف الجنون... يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات. لقد فقد الكثير من الأرواح دون داع، ودُمرت الكثير من العائلات، وإذا استمر هذا، فقد يتحول إلى شيء أكبر وأسوأ بكثير".وأفادت وسيلة إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لم يكن ينوي في البداية مقابلة فلاديمير زيلينسكي، في باريس، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقنعه بضرورة إجراء مفاوضات في شكل ثلاثي.في الوقت نفسه، فإن ترامب في البداية "لم يشعر بالرغبة في عقد مثل هذا اللقاء، لكنه وافق في النهاية". وأضاف مصدر آخر أن قرار إجراء المفاوضات بصيغة ثلاثية "اتخذ قبل وقت قصير من بدايتها".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد أشارت إلى أن لقاء ترامب مع فلاديمير زيلينسكي، يظهر استعداد أوكرانيا لتقديم تنازلات.وعقد ترامب وماكرون وزيلينسكي، يوم أمس السبت، اجتماعا ثلاثيا في قصر الإليزيه. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد استمر الاجتماع 35 دقيقة فقط.وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن زيارة ترامب إلى فرنسا، تأتي على خلفية محاولات ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين "كسب تأييد" الرئيس الأمريكي المنتخب، من أجل إقناعه بمواصلة دعمه لأوكرانيا.ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع في أوكرانيا، وقد صرح مرات عدة أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا فلاديمير زيلينسكي.

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