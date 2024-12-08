https://sarabic.ae/20241208/وزير-الدفاع-الأمريكي-يهدد-ترامب-بـالفوضى-إذا-لم-يقف-في-وجه-روسيا-1095589984.html

وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا

وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا

سبوتنيك عربي

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإدارة المستقبلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اختيار "مواجهة" روسيا، مهددا بحدوث "فوضى" إذا لم يحدث ذلك، بحسب زعمه. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T04:28+0000

2024-12-08T04:28+0000

2024-12-08T04:28+0000

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روسيا

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وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "يمكننا أن نستمر في مقاومة الكرملين أو يمكننا أن نسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بالتصرف على طريقته الخاصة ليحكم على أطفالنا وأحفادنا بالعيش في عالم من الفوضى والصراع".وأضاف: "سيتعين على الإدارة المقبلة أن تتخذ قرارها".وكما أوضح أوستن، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية من أجل الحفاظ على الإمكانات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالتحديات الكبيرة، التي شملها رئيس البنتاغون وهي روسيا والصين وكوريا الديمقراطية، بحسب قوله.وفي الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة أكبر راعٍ لنظام كييف، الذي يستخدم الأسلحة الغربية ضد السكان المدنيين في روسيا الاتحادية.وأضاف أن الولايات المتحدة سعت تاريخيا في سياستها الخارجية إلى خلق المشاكل ومن ثم محاولة استغلالها.وأشار لافروف أيضا إلى أن القيادة الروسية لم تكن لتتخذ قرارا بإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لولا التزمت كييف ورعاتها الغربيون باتفاقات مينسك.خبير بريطاني: المفاوضات بين موسكو وكييف ممكنة شريطة يقين الغرب بانتصار روسيا80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات

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