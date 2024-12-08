https://sarabic.ae/20241208/وزير-الدفاع-الأمريكي-يهدد-ترامب-بـالفوضى-إذا-لم-يقف-في-وجه-روسيا-1095589984.html
وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإدارة المستقبلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اختيار "مواجهة" روسيا، مهددا بحدوث "فوضى" إذا لم يحدث ذلك، بحسب زعمه. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T04:28+0000
2024-12-08T04:28+0000
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وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "يمكننا أن نستمر في مقاومة الكرملين أو يمكننا أن نسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بالتصرف على طريقته الخاصة ليحكم على أطفالنا وأحفادنا بالعيش في عالم من الفوضى والصراع".وأضاف: "سيتعين على الإدارة المقبلة أن تتخذ قرارها".وكما أوضح أوستن، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية من أجل الحفاظ على الإمكانات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالتحديات الكبيرة، التي شملها رئيس البنتاغون وهي روسيا والصين وكوريا الديمقراطية، بحسب قوله.وفي الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة أكبر راعٍ لنظام كييف، الذي يستخدم الأسلحة الغربية ضد السكان المدنيين في روسيا الاتحادية.وأضاف أن الولايات المتحدة سعت تاريخيا في سياستها الخارجية إلى خلق المشاكل ومن ثم محاولة استغلالها.وأشار لافروف أيضا إلى أن القيادة الروسية لم تكن لتتخذ قرارا بإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لولا التزمت كييف ورعاتها الغربيون باتفاقات مينسك.خبير بريطاني: المفاوضات بين موسكو وكييف ممكنة شريطة يقين الغرب بانتصار روسيا80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإدارة المستقبلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اختيار "مواجهة" روسيا، مهددا بحدوث "فوضى" إذا لم يحدث ذلك، بحسب زعمه.
وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "يمكننا أن نستمر في مقاومة الكرملين أو يمكننا أن نسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بالتصرف على طريقته الخاصة ليحكم على أطفالنا وأحفادنا بالعيش في عالم من الفوضى والصراع".
ووفقا لأوستن، اتخذت الإدارة الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارها، وكذلك الائتلاف المكون من الحزبين في الكونغرس.
وأضاف: "سيتعين على الإدارة المقبلة أن تتخذ قرارها".
وتابع أوستن: "نحن نهدف إلى زيادة إنفاقنا الدفاعي في السنة المالية 2025، بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بتقديرات عام 2021، ويحافظ قانون تفويض الدفاع الوطني الأخير على التمويل التاريخي للوزارة البالغ 841 مليار دولار".
وكما أوضح أوستن، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية من أجل الحفاظ على الإمكانات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالتحديات الكبيرة، التي شملها رئيس البنتاغون وهي روسيا والصين وكوريا الديمقراطية، بحسب قوله.
وفي الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة أكبر راعٍ لنظام كييف، الذي يستخدم الأسلحة الغربية ضد السكان المدنيين في روسيا الاتحادية.
وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، أول أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تشن حربا هجينة ضد روسيا في أوكرانيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة سعت تاريخيا في سياستها الخارجية إلى خلق المشاكل ومن ثم محاولة استغلالها.
وأشار لافروف أيضا إلى أن القيادة الروسية لم تكن لتتخذ قرارا بإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لولا التزمت كييف ورعاتها الغربيون باتفاقات مينسك.