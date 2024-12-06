https://sarabic.ae/20241206/خبير-بريطاني-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-ممكنة-شريطة-يقين-الغرب-بانتصار-روسيا-1095562004.html
خبير بريطاني: المفاوضات بين موسكو وكييف ممكنة شريطة يقين الغرب بانتصار روسيا
خبير بريطاني: المفاوضات بين موسكو وكييف ممكنة شريطة يقين الغرب بانتصار روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن المفاوضات بين موسكو وواشنطن ممكنة شريطة أن يدرك الغرب أن روسيا انتصرت عملياً في الصراع. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T19:41+0000
2024-12-06T19:41+0000
2024-12-06T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه ويعتقد: "يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن الروس ينتصرون في الصراع، وينتصرون في جميع النواحي، ولا توجد احتمالات لعكس هذا النصر؛ لقد أصبح اتجاه تطور العمليات العسكرية الآن واضحًا تمامًا ولا رجعة فيه".وأشار إلى أن "روسيا حتى الآن غير مبالية بجميع العقوبات، وطوال الصراع في أوكرانيا لم تكن هناك لحظة واحدة كانوا سيقدمون فيها أي تنازلات بسبب العقوبات". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-الاتفاق-مع-بيلاروسيا-يسمح-باستخدام-الأسلحة-النووية---1095552150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير بريطاني: المفاوضات بين موسكو وكييف ممكنة شريطة يقين الغرب بانتصار روسيا
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن المفاوضات بين موسكو وواشنطن ممكنة شريطة أن يدرك الغرب أن روسيا انتصرت عملياً في الصراع.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه ويعتقد: "يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن الروس ينتصرون في الصراع، وينتصرون في جميع النواحي، ولا توجد احتمالات لعكس هذا النصر؛ لقد أصبح اتجاه تطور العمليات العسكرية الآن واضحًا تمامًا ولا رجعة فيه".
ووفقاً لميركوريس، ليس لدى روسيا أي سبب أو حافز للتوصل إلى تسوية.
وأشار إلى أن "روسيا حتى الآن غير مبالية بجميع العقوبات، وطوال الصراع في أوكرانيا لم تكن هناك لحظة واحدة كانوا سيقدمون فيها أي تنازلات بسبب العقوبات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.