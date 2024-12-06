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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-الاتفاق-مع-بيلاروسيا-يسمح-باستخدام-الأسلحة-النووية---1095552150.html
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية داخل الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، تحدد الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:28+0000
2024-12-06T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "سنوقع اليوم اتفاقية حكومية بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد. ستحدد (الاتفاقية) التزامات الحلفاء المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة والاستقلال والنظام الدستوري لروسيا وبيلاروسيا، وسلامة وحصانة الأراضي، وذلك باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة. نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية". وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html
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روسيا

بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية

13:28 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية داخل الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، تحدد الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "سنوقع اليوم اتفاقية حكومية بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد. ستحدد (الاتفاقية) التزامات الحلفاء المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة والاستقلال والنظام الدستوري لروسيا وبيلاروسيا، وسلامة وحصانة الأراضي، وذلك باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة. نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية".
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
12:02 GMT
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".

وأضاف بوتين: أن "الإدارات الاقتصادية في روسيا وبيلاروسيا تتبع سياسة منسقة للاقتصاد الكلي، وموسكو ومينسك تعملان معًا لتقليل أضرار العقوبات والقيود".

وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
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