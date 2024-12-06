https://sarabic.ae/20241206/بوتين-الاتفاق-مع-بيلاروسيا-يسمح-باستخدام-الأسلحة-النووية---1095552150.html
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية داخل الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، تحدد الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:28+0000
2024-12-06T13:28+0000
2024-12-06T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095418150_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_e3b7a240c687398123047b7a5dfdd75b.jpg
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "سنوقع اليوم اتفاقية حكومية بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد. ستحدد (الاتفاقية) التزامات الحلفاء المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة والاستقلال والنظام الدستوري لروسيا وبيلاروسيا، وسلامة وحصانة الأراضي، وذلك باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة. نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية". وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095418150_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d7dc499446d180e4a4027a917d18d637.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية داخل الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، تحدد الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "سنوقع اليوم اتفاقية حكومية بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد. ستحدد (الاتفاقية) التزامات الحلفاء المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة والاستقلال والنظام الدستوري لروسيا وبيلاروسيا، وسلامة وحصانة الأراضي، وذلك باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة. نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية".
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".
وأضاف بوتين: أن "الإدارات الاقتصادية في روسيا وبيلاروسيا تتبع سياسة منسقة للاقتصاد الكلي، وموسكو ومينسك تعملان معًا لتقليل أضرار العقوبات والقيود".
وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".