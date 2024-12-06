https://sarabic.ae/20241206/بوتين-الاتفاق-مع-بيلاروسيا-يسمح-باستخدام-الأسلحة-النووية---1095552150.html

بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية

بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية داخل الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا، تحدد الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T13:28+0000

2024-12-06T13:28+0000

2024-12-06T13:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095418150_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_e3b7a240c687398123047b7a5dfdd75b.jpg

وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "سنوقع اليوم اتفاقية حكومية بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد. ستحدد (الاتفاقية) التزامات الحلفاء المتبادلة لضمان الدفاع وحماية السيادة والاستقلال والنظام الدستوري لروسيا وبيلاروسيا، وسلامة وحصانة الأراضي، وذلك باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة. نحن نتحدث أيضًا عن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية". وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".

https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا