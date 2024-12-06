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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T12:02+0000
2024-12-06T12:56+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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جاء ذلك في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، روسيا وبيلاروسيا، الذي شارك فيه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مينسك. وأكد لوكاشينكو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي بعد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، في مينسك، أن "النظام المالي والاقتصاد لم يدمر ولم يتعطل رغم العقوبات، وروسيا مع بيلاروسيا أصبحتا أقوى".ووفقا له، فإن "حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وروسيا قد يصل هذا العام إلى 60 مليار دولار".وأشار إلى أن "موسكو ومينسك تحتاجان إلى حل جميع المشاكل ومن المهم إزالة العقبات أمام التجارة".وقال أيضا: "روسيا الاتحادية وبيلاروسيا تصلان إلى مستوى غير مسبوق من التعاون بتوقيع اتفاقية الضمانات الأمنية بينهما".وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".وأضاف بوتين، أن "الإدارات الاقتصادية في روسيا وبيلاروسيا تتبع سياسة منسقة للاقتصاد الكلي، وموسكو ومينسك تعملان معًا لتقليل أضرار العقوبات والقيود".وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".وأشار إلى أن "اتفاقية الضمانات الأمنية في إطار "دولة الاتحاد" ستحمي بشكل موثوق أمن روسيا وبيلاروسيا وسيتم التوقيع عليها اليوم في مينسك".ووفقا له، فإن "السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي والغرب يتعمد مفاقمة التوترات فيها".وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبر البلدين على مناقشة القضايا الأمنية بوتيرة أعلى، وأن هذا في مصلحة البلدين.وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة غير الودية (لروسيا وبيلاروسيا) تجبرنا، بوتيرة أعلى، على بحث مسائل ضمان أمننا والضمان المتبادل للأمن وغيرها من المسائل، لكن هذه العملية نفسها، أكثر شمولاً بكثير، وهذا في مصلحة شعبي بلدينا".وأشار بيسكوف إلى أن اتفاق الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد سيتم إبرامه لصالح البلدين.
https://sarabic.ae/20241206/الكرملين-البيئة-المحيطة-غير-الصديقة-لروسيا-وبيلاروسيا-تجبرهما-على-بحث-المسائل-الأمنية-1095545112.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو

12:02 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 12:56 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، روسيا وبيلاروسيا، الذي شارك فيه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مينسك.
وأكد لوكاشينكو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي بعد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، في مينسك، أن "النظام المالي والاقتصاد لم يدمر ولم يتعطل رغم العقوبات، وروسيا مع بيلاروسيا أصبحتا أقوى".
ووفقا له، فإن "حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وروسيا قد يصل هذا العام إلى 60 مليار دولار".
وأشار إلى أن "موسكو ومينسك تحتاجان إلى حل جميع المشاكل ومن المهم إزالة العقبات أمام التجارة".

وأضاف أن "مينسك تعول على الإطلاق السريع لأسواق الطاقة المشتركة للنفط والغاز مع روسيا".

وقال أيضا: "روسيا الاتحادية وبيلاروسيا تصلان إلى مستوى غير مسبوق من التعاون بتوقيع اتفاقية الضمانات الأمنية بينهما".
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا مبنية على مبادئ الصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة".
وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "الشيء الرئيسي هو أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية مبنية على مبادئ لا تتزعزع من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح أحدهما الآخر".
وأضاف بوتين، أن "الإدارات الاقتصادية في روسيا وبيلاروسيا تتبع سياسة منسقة للاقتصاد الكلي، وموسكو ومينسك تعملان معًا لتقليل أضرار العقوبات والقيود".
وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا تدعمان بعضهما دعمًا حقيقيًا على الساحة العالمية رغم الضغوط الخارجية".
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية
10:55 GMT
وأشار إلى أن "اتفاقية الضمانات الأمنية في إطار "دولة الاتحاد" ستحمي بشكل موثوق أمن روسيا وبيلاروسيا وسيتم التوقيع عليها اليوم في مينسك".
ووفقا له، فإن "السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي والغرب يتعمد مفاقمة التوترات فيها".

وقال بوتين في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "وفي الوقت نفسه، يتم إيلاء اهتمام خاص لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية غير القانونية وغيرها من القيود".

وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبر البلدين على مناقشة القضايا الأمنية بوتيرة أعلى، وأن هذا في مصلحة البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة غير الودية (لروسيا وبيلاروسيا) تجبرنا، بوتيرة أعلى، على بحث مسائل ضمان أمننا والضمان المتبادل للأمن وغيرها من المسائل، لكن هذه العملية نفسها، أكثر شمولاً بكثير، وهذا في مصلحة شعبي بلدينا".
وأشار بيسكوف إلى أن اتفاق الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد سيتم إبرامه لصالح البلدين.
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