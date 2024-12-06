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الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية
الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبر البلدين على مناقشة القضايا... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T10:55+0000
2024-12-06T10:55+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة غير الودية (لروسيا وبيلاروسيا) تجبرنا، بوتيرة أعلى، على بحث مسائل ضمان أمننا والضمان المتبادل للأمن وغيرها من المسائل، لكن هذه العملية نفسها، أكثر شمولاً بكثير، وهذا في مصلحة شعبي بلدينا".وأشار بيسكوف إلى أن اتفاق الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد سيتم إبرامه لصالح البلدين.وتابع بيسكوف: "هناك شيء اسمه عدم قابلية الأمن للتجزئة. لا يمكنك ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. وهذا بالضبط ما تطالب به كييف، ونحن (روسيا وبيلاروسيا) نطالب بالأمن المتساوي للجميع".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق بين روسيا وبيلاروسيا سيتحدث عن الأسلحة النووية التكتيكية: "الوثائق المفتوحة لا تتحدث على وجه التحديد عن الأسلحة النووية التكتيكية، فهي بالأحرى مهام عملياتية، من حيث الاستراتيجية، فهي التزامات متبادلة وضمانات متبادلة لضمان الأمن".وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بقبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد.شويغو يكشف عن الدول التي تغطيها "المظلة النووية الروسية"بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النوويالسفير الروسي لدى مينسك: الغرب كان يأمل في تدمير اقتصاد روسيا وبيلاروسيا من خلال العقوبات
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الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية

10:55 GMT 06.12.2024
© Sputnikبوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبر البلدين على مناقشة القضايا الأمنية بوتيرة أعلى، وأن هذا في مصلحة البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة غير الودية (لروسيا وبيلاروسيا) تجبرنا، بوتيرة أعلى، على بحث مسائل ضمان أمننا والضمان المتبادل للأمن وغيرها من المسائل، لكن هذه العملية نفسها، أكثر شمولاً بكثير، وهذا في مصلحة شعبي بلدينا".
وأشار بيسكوف إلى أن اتفاق الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد سيتم إبرامه لصالح البلدين.

وأضاف: "من المحتمل أن يكون هذا مجالًا مهمًا لتحالفنا - فالتفاعل الثنائي يتطور ويتحسن هنا أيضًا".

وتابع بيسكوف: "هناك شيء اسمه عدم قابلية الأمن للتجزئة. لا يمكنك ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. وهذا بالضبط ما تطالب به كييف، ونحن (روسيا وبيلاروسيا) نطالب بالأمن المتساوي للجميع".

وأوضح أن "بيلاروسيا (وروسيا تشكلان) دولة الاتحاد وهذا هو الشكل الأكثر تقدماً للتكامل على أراضي الاتحاد السوفياتي السابق وبطبيعة الحال، فإن التحالف دون تعاون متعمق في المجال الأمني ​​أمر مستحيل".

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق بين روسيا وبيلاروسيا سيتحدث عن الأسلحة النووية التكتيكية: "الوثائق المفتوحة لا تتحدث على وجه التحديد عن الأسلحة النووية التكتيكية، فهي بالأحرى مهام عملياتية، من حيث الاستراتيجية، فهي التزامات متبادلة وضمانات متبادلة لضمان الأمن".

وأشار إلى أن المفهوم الأمني، الذي سيتم الموافقة عليه اليوم في مينسك، يتضمن ضمان الأمن المتبادل والتحالف العميق في هذا المجال.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بقبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد.
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