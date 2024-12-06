https://sarabic.ae/20241206/الكرملين-البيئة-المحيطة-غير-الصديقة-لروسيا-وبيلاروسيا-تجبرهما-على-بحث-المسائل-الأمنية-1095545112.html

الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية

الكرملين: البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبرهما على بحث المسائل الأمنية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البيئة المحيطة غير الصديقة لروسيا وبيلاروسيا تجبر البلدين على مناقشة القضايا... 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T10:55+0000

2024-12-06T10:55+0000

2024-12-06T10:55+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة غير الودية (لروسيا وبيلاروسيا) تجبرنا، بوتيرة أعلى، على بحث مسائل ضمان أمننا والضمان المتبادل للأمن وغيرها من المسائل، لكن هذه العملية نفسها، أكثر شمولاً بكثير، وهذا في مصلحة شعبي بلدينا".وأشار بيسكوف إلى أن اتفاق الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد سيتم إبرامه لصالح البلدين.وتابع بيسكوف: "هناك شيء اسمه عدم قابلية الأمن للتجزئة. لا يمكنك ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. وهذا بالضبط ما تطالب به كييف، ونحن (روسيا وبيلاروسيا) نطالب بالأمن المتساوي للجميع".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق بين روسيا وبيلاروسيا سيتحدث عن الأسلحة النووية التكتيكية: "الوثائق المفتوحة لا تتحدث على وجه التحديد عن الأسلحة النووية التكتيكية، فهي بالأحرى مهام عملياتية، من حيث الاستراتيجية، فهي التزامات متبادلة وضمانات متبادلة لضمان الأمن".وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بقبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد.شويغو يكشف عن الدول التي تغطيها "المظلة النووية الروسية"بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النوويالسفير الروسي لدى مينسك: الغرب كان يأمل في تدمير اقتصاد روسيا وبيلاروسيا من خلال العقوبات

https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يوعز-بالتوقيع-على-اتفاقية-مع-بيلاروسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-في-إطار-دولة-الاتحاد-1095513741.html

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