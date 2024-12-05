https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يوعز-بالتوقيع-على-اتفاقية-مع-بيلاروسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-في-إطار-دولة-الاتحاد-1095513741.html
بوتين يوعز بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد
بوتين يوعز بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T11:54+0000
2024-12-05T11:54+0000
2024-12-05T11:55+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في وثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني للنشر الرسمي للأعمال القانونية، اليوم الخميس: "قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات الحكومية الفيدرالية المعنية، حول توقيع اتفاقية بين روسيا، وجمهورية بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد".وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".دولة الاتحاد، التي يشار إليها أيضا باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس، هي اتحاد متعدد الأوجه، عابر للحدود، يتألف من روسيا وجمهورية بيلاروسيا.لوكاشينكو: روسيا لا تحتاج لإشراك طرف خارجي بالصراع الأوكرانيلوكاشينكو: تغيير العقيدة النووية الروسية تعزيز لموقف موسكو ومينسك
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يوعز بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد
11:54 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.12.2024)
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد.
وجاء في وثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني للنشر الرسمي للأعمال القانونية، اليوم الخميس: "قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات الحكومية الفيدرالية المعنية، حول توقيع اتفاقية بين روسيا، وجمهورية بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحاد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر في التطور، بما في ذلك في القضايا الأمنية.
وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".
وأوضح بوتين أنه يحافظ على حوار منتظم مع لوكاشينكو، وإن القادة يقدرون علاقاتهم الشخصية.
وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".
دولة الاتحاد، التي يشار إليها أيضا باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس، هي اتحاد متعدد الأوجه، عابر للحدود، يتألف من روسيا وجمهورية بيلاروسيا.