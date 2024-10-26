https://sarabic.ae/20241026/لوكاشينكو-روسيا-لا-تحتاج-لإشراك-طرف-خارجي-بالصراع-الأوكراني-1094183390.html
لوكاشينكو: روسيا لا تحتاج لإشراك طرف خارجي بالصراع الأوكراني
لوكاشينكو: روسيا لا تحتاج لإشراك طرف خارجي بالصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المزاعم بشأن مشاركة قوات من كوريا الديمقراطية الشعبية في الصراع الأوكراني، زائفة، معتبرًا أن هذه الإشاعات تم... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:17+0000
2024-10-26T11:17+0000
2024-10-26T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، نقلتها وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية: "لا أؤمن بوجود قوات من كوريا الديمقراطية الشعبية في أوكرانيا، خاصة وأن أحدًا لم يقدم أي دليل"، مضيفًا أن "روسيا ليست بحاجة لإشراك طرف ثالث في الصراع".واعتبر أن المزاعم بشأن مشاركة قوات من كوريا الديمقراطية في الصراع هي "خدعة للحصول على ذريعة.. ربما للسماح باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية".وأوضح الدبلوماسي، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالقول: "فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فهي ليست أكثر من مناورات قذرة من الولايات المتحدة وأتباعها من أجل إخفاء جرائمهم والتسبب في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، من خلال تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك القنابل العنقودية".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، في المجال العسكري، لا ينتهك القانون الدولي، والادعاءات حول الإرسال المزعوم لعسكريين كوريين شماليين إلى روسيا، مجرد شائعات".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد زار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، حيث وقّع الرئيس بوتين ونظيره كيم جونغ أون، اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة، شملت جوانب أمنية وعسكرية، ومحتوى الاتفاقية ينص على ضرورة تقديم مساعدة في حالة تعرض أحد البلدين لعدوان مسلح بما يتوافق مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومع قوانين وتشريعات السلطة الروسية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي عقب القمة الـ16 لمجموعة "بريكس+": "بالنسبة لعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فكما تعلمون، اليوم، على ما أعتقد تم التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بيننا للتو، وهي تحتوي على المادة 4، ولم يراودنا أي شك على الإطلاق في جدية القيادة الكورية الشمالية حول اتفاقنا".
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-ويأسر-عددا-من-جنودها-1094182674.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: روسيا لا تحتاج لإشراك طرف خارجي بالصراع الأوكراني
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المزاعم بشأن مشاركة قوات من كوريا الديمقراطية الشعبية في الصراع الأوكراني، زائفة، معتبرًا أن هذه الإشاعات تم إطلاقها للحصول على إذن بشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.
وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، نقلتها وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية: "لا أؤمن بوجود قوات من كوريا الديمقراطية الشعبية في أوكرانيا، خاصة وأن أحدًا لم يقدم أي دليل"، مضيفًا أن "روسيا ليست بحاجة لإشراك طرف ثالث في الصراع".
واعتبر أن المزاعم بشأن مشاركة قوات من كوريا الديمقراطية في الصراع هي "خدعة للحصول على ذريعة.. ربما للسماح باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية".
وعلّق إيل ها كيم، السكرتير الأول لبعثة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، على "الاتهامات" الموجهة لبيونغ يانغ، بـ"إرسال قوات إلى روسيا"، حيث قال إن تلك الشائعات مجرد "مناورات قذرة" من قبل الولايات المتحدة وأتباعها لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
وأوضح الدبلوماسي، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالقول: "فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فهي ليست أكثر من مناورات قذرة من الولايات المتحدة وأتباعها من أجل إخفاء جرائمهم والتسبب في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، من خلال تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك القنابل العنقودية".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ
، في المجال العسكري، لا ينتهك القانون الدولي، والادعاءات حول الإرسال المزعوم لعسكريين كوريين شماليين إلى روسيا، مجرد شائعات".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد زار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، حيث وقّع الرئيس بوتين ونظيره كيم جونغ أون، اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة، شملت جوانب أمنية وعسكرية، ومحتوى الاتفاقية ينص على ضرورة تقديم مساعدة في حالة تعرض أحد البلدين لعدوان مسلح بما يتوافق مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومع قوانين وتشريعات السلطة الروسية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
يشار إلى أن المادة الثامنة من الاتفاقية تسمح بإنشاء آليات دفاعية مشتركة لفرض السلام على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي عقب القمة الـ16 لمجموعة "بريكس+": "بالنسبة لعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فكما تعلمون، اليوم، على ما أعتقد تم التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بيننا للتو، وهي تحتوي على المادة 4، ولم يراودنا أي شك على الإطلاق في جدية القيادة الكورية الشمالية حول اتفاقنا".