https://sarabic.ae/20240928/بيلاروسيا-لن-ينجح-أي-مشروع-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-من-دون-مشاركة-روسيا-1093228123.html

بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا

بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أنه من دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T20:40+0000

2024-09-28T20:40+0000

2024-09-28T20:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال ريجينكوف، متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "إذا أدرك الجميع، مثل بيلاروسيا، ما كان يحدث بالفعل في منطقة الصراع (في أوكرانيا) وما يُهدد به، وأرادوا حقًا وقف المواجهة الدموية بين الشعبين الشقيقين، فسيعرفون أن أوكرانيا كانت على خطأ باستمراها في الصراع".وأكد ريجينكوف، بالقول: "تأتي مبادرات مثل خطة السلام البرازيلية الصينية، في الوقت المناسب للغاية، ومع ذلك، دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجهزان أوروبا لمغامرة انتحارية ضد روسيا.وأضاف: "روسيا تدعو الدول التي لديها مبادرات سلام في أوكرانيا، إلى النظر في ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تدعو الدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، انعقاد اليوم الخامس من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين.

https://sarabic.ae/20240928/وزير-الخارجية-الروسي-يلقي-كلمة-في-الدورة-الـ79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو--1093215050.html

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم