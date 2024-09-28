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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240928/بيلاروسيا-لن-ينجح-أي-مشروع-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-من-دون-مشاركة-روسيا-1093228123.html
بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا
بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أنه من دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T20:40+0000
2024-09-28T20:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال ريجينكوف، متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "إذا أدرك الجميع، مثل بيلاروسيا، ما كان يحدث بالفعل في منطقة الصراع (في أوكرانيا) وما يُهدد به، وأرادوا حقًا وقف المواجهة الدموية بين الشعبين الشقيقين، فسيعرفون أن أوكرانيا كانت على خطأ باستمراها في الصراع".وأكد ريجينكوف، بالقول: "تأتي مبادرات مثل خطة السلام البرازيلية الصينية، في الوقت المناسب للغاية، ومع ذلك، دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجهزان أوروبا لمغامرة انتحارية ضد روسيا.وأضاف: "روسيا تدعو الدول التي لديها مبادرات سلام في أوكرانيا، إلى النظر في ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تدعو الدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، انعقاد اليوم الخامس من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين.
https://sarabic.ae/20240928/وزير-الخارجية-الروسي-يلقي-كلمة-في-الدورة-الـ79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو--1093215050.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا

20:40 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 20:52 GMT 28.09.2024)
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علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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ذكر وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أنه من دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال ريجينكوف، متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "إذا أدرك الجميع، مثل بيلاروسيا، ما كان يحدث بالفعل في منطقة الصراع (في أوكرانيا) وما يُهدد به، وأرادوا حقًا وقف المواجهة الدموية بين الشعبين الشقيقين، فسيعرفون أن أوكرانيا كانت على خطأ باستمراها في الصراع".
وأكد ريجينكوف، بالقول: "تأتي مبادرات مثل خطة السلام البرازيلية الصينية، في الوقت المناسب للغاية، ومع ذلك، دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع".
وأشار أيضًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك هيكل أمني جديد في المنطقة الأوروبية دون مشاركة بيلاروسيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
لافروف من الجمعية العامة للأمم المتحدة: واشنطن على علم مسبق بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
16:05 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجهزان أوروبا لمغامرة انتحارية ضد روسيا.

وأردف لافروف، متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا تعزل نفسها عن الحوار مع الغرب، وطرحت فكرة إنشاء هيكل للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا".

وأضاف: "روسيا تدعو الدول التي لديها مبادرات سلام في أوكرانيا، إلى النظر في ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".
وأشار لافروف إلى أن "روسيا تدعو الدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".
وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، انعقاد اليوم الخامس من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 21:22 GMT
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