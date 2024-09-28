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لافروف من الجمعية العامة للأمم المتحدة: واشنطن على علم مسبق بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

لافروف من الجمعية العامة للأمم المتحدة: واشنطن على علم مسبق بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن اعتقاد روسيا أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، ولا سيما... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T16:05+0000

2024-09-28T16:05+0000

2024-09-28T16:52+0000

روسيا

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف لافروف، خلال كلمته في اليوم الخامس من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا تطالب بوقف فوري لقتل الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية".ووصف لافروف الهجوم الإسرائيلي على لبنان بتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر) بأنه غير إنساني، ودعا إلى إجراء تحقيق بالحادثة.وقال لافروف إن "الهجوم غير الإنساني على لبنان من خلال تحويل التقنيات المدنية إلى أسلحة فتاكة هو من الأمثلة الصارخة على الأساليب الإرهابية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية".وأضاف: "من الضروري التحقيق حول تلك الجريمة فورًا، ولكن في الوقت الراهن لا يمكننا تجاهل الإشارات الواردة في وسائل الإعلام، بما في ذلك الإعلام الأوروبي وهنا في الولايات المتحدة، والتي تشير إلى تواطؤ واشنطن بشكل أو بآخر أو على الأقل علمها، فيما يتعلق بالتحضير لهذا الهجوم الإرهابي".وفيما يتعلق بالدول الغربية، صرح لافروف، بالقول: "الولايات المتحدة وبريطانيا تجهزان أوروبا لمغامرة انتحارية ضد روسيا". وأكد أن "روسيا لن تنسحب من الحوار مع الغرب".وأضاف: "روسيا تدعو الدول التي لديها مبادرات سلام في أوكرانيا، إلى النظر في ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تدعو الدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، انعقاد اليوم الخامس من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين.

https://sarabic.ae/20240928/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-اغتيال-نصر-الله-على-يد-إسرائيل--1093216646.html

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