https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:19+0000
2024-11-19T08:19+0000
2024-11-19T09:16+0000
روسيا
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وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".وأضافت: "اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (التكتل) على روسيا أو حلفائها يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل".وأوضحت أن "تمارس روسيا الردع النووي ضد خصم محتمل، وهو ما يعني الدول الفردية والتحالفات العسكرية (الكتل والتحالفات) التي تعتبرها روسيا خصما محتملا وتمتلك أسلحة نووية و (أو) أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة قتالية كبيرة يتم أيضًا تنفيذ إمكانات قوات الردع النووي العامة فيما يتعلق بالدول التي توفر الأراضي والموارد الجوية و (أو) البحرية والموارد اللازمة لتحضير العدوان وتنفيذه ضد روسيا الاتحادية".وأكدت الوثيقة أن روسيا "تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها إجراء متطرفا وقسريا، ويبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".وأوضحت أن "روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردًا على استخدام الأسلحة النووية و(أو) أسلحة الدمار الشامل الأخرى ضده و(أو) ضد حلفائها، وكذلك في حالة العدوان على روسيا و(أو) جمهورية بيلاروسيا بوصفهما عضوين في دولة الاتحاد باستخدام الأسلحة التقليدية، ما يخلق تهديدًا خطيرًا لسيادتهما و(أو) سلامة أراضيهما".وأشارت إلى أن "مبادئ الردع النووي هي: ... قدرة الردع النووي على التكيف مع الأخطار والتهديدات العسكرية".وووفقا للوثيقة، فإن نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول غير النووية يشكل خطرًا عسكريًا رئيسيًا على روسيا الاتحادية.يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر/تشرين الثاني.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
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روسيا
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
08:19 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 19.11.2024)
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
جاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: "سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا و (أو) حلفائها".
وأضافت: "اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (التكتل) على روسيا أو حلفائها يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل".
وأوضحت أن "تمارس روسيا الردع النووي ضد خصم محتمل، وهو ما يعني الدول الفردية والتحالفات العسكرية (الكتل والتحالفات) التي تعتبرها روسيا خصما محتملا وتمتلك أسلحة نووية و (أو) أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة قتالية كبيرة يتم أيضًا تنفيذ إمكانات قوات الردع النووي العامة فيما يتعلق بالدول التي توفر الأراضي والموارد الجوية و (أو) البحرية والموارد اللازمة لتحضير العدوان وتنفيذه ضد روسيا الاتحادية".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة. ويتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية“.
وأكدت الوثيقة أن روسيا "تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها إجراء متطرفا وقسريا، ويبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".
وأوضحت أن "روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردًا على استخدام الأسلحة النووية و(أو) أسلحة الدمار الشامل الأخرى ضده و(أو) ضد حلفائها، وكذلك في حالة العدوان على روسيا و(أو) جمهورية بيلاروسيا بوصفهما عضوين في دولة الاتحاد باستخدام الأسلحة التقليدية، ما يخلق تهديدًا خطيرًا لسيادتهما و(أو) سلامة أراضيهما".
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن "العدوان على روسيا و(أو) حلفائها من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا".
وأشارت إلى أن "مبادئ الردع النووي هي: ... قدرة الردع النووي على التكيف مع الأخطار والتهديدات العسكرية".
وأوضحت أن "جوهر الردع النووي... يهدف إلى ضمان فهم الخصم المحتمل لحتمية الانتقام في حالة العدوان على روسيا و(أو) حلفائها".
وووفقا للوثيقة، فإن نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول غير النووية يشكل خطرًا عسكريًا رئيسيًا على روسيا الاتحادية.
يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".
وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.