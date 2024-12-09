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https://sarabic.ae/20241209/ترامب-زيلينسكي-يريد-وقف-إطلاق-النار-والسلام-1095618126.html
ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام
ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والتوجه نحو السلام. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T07:07+0000
2024-12-09T07:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "(زيلينسكي) يريد صنع السلام... هذا شيء جديد... يريد وقف إطلاق النار... لم نناقش التفاصيل. إنه يعتقد أن الوقت قد حان".وفي وقت سابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.وأكد أن شروط مفاوضات السلام سبق أن أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا لا تزال ترفض الحوار.وبحسب بيسكوف، للدخول في مسار سلمي، يكفي أن يقوم زيلينسكي بإلغاء مرسوم حظر المفاوضات، وإعطاء تعليمات باستئناف الحوار “على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة على الأرض”.بالإضافة إلى ذلك، أضاف الرئيس الروسي أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى رفع العقوبات المفروضة عن روسيا.ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضاتخبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
https://sarabic.ae/20241208/وزير-الدفاع-الأمريكي-يهدد-ترامب-بـالفوضى-إذا-لم-يقف-في-وجه-روسيا-1095589984.html
https://sarabic.ae/20241209/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-13-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا-فوق-أراضي-البلاد-1095617464.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام

07:07 GMT 09.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والتوجه نحو السلام.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "(زيلينسكي) يريد صنع السلام... هذا شيء جديد... يريد وقف إطلاق النار... لم نناقش التفاصيل. إنه يعتقد أن الوقت قد حان".
وفي وقت سابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا
أمس, 04:28 GMT
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا اطلعت على تصريح ترامب.
وأكد أن شروط مفاوضات السلام سبق أن أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا لا تزال ترفض الحوار.
وبحسب بيسكوف، للدخول في مسار سلمي، يكفي أن يقوم زيلينسكي بإلغاء مرسوم حظر المفاوضات، وإعطاء تعليمات باستئناف الحوار “على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة على الأرض”.
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلاد
04:29 GMT

في يونيو/حزيران، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقتضي إيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف الرئيس الروسي أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى رفع العقوبات المفروضة عن روسيا.
ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات
خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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