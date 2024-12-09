https://sarabic.ae/20241209/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-13-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا-فوق-أراضي-البلاد-1095617464.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق أراضي البلاد
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق أراضي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وروستوف وأستراخان الليلة الماضية. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T04:29+0000
2024-12-09T04:29+0000
2024-12-09T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 13 طائرة أوكرانية مسيرة.وذكر البيان أن "ثمانية مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241208/يتحرك-تحت-الماء-سلاح-روسي-خطير-يرعب-الأمريكيين-1095615040.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق أراضي البلاد
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وروستوف وأستراخان الليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 13 طائرة أوكرانية مسيرة.
وذكر البيان أن "ثمانية مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.