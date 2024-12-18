https://sarabic.ae/20241218/الكرملين-كييف-لا-تزال-ترفض-التفاوض-مع-موسكو-ومبادرة-أوربان-للسلام-لم-تغير-الوضع-1095931545.html

الكرملين: كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان للسلام لم تغير الوضع

الكرملين: كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان للسلام لم تغير الوضع

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان للسلام لم تغير الوضع. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T18:13+0000

2024-12-18T18:13+0000

2024-12-18T18:13+0000

روسيا

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وقال بيسكوف خلال مقابلة معلقا على رفض كييف لاقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان للسلام: "الوضع هنا لا يتغير، نظام كييف لا يريد المفاوضات ويرفضها، وحتى الآن، لم يظهر أي رغبة في تغيير هذا الحظر القانوني لنفسه للتفاوض، لذلك، فإن الوضع هنا ثابت".وقال: "حتى الآن، لا شيء يُنبئ بذلك، لأن أوروبا فقدت استقلالها".وأوضح بيسكوف أن الاقتصاد الروسي ينمو باطراد بالرغم من ثلاث سنوات من "ماراثون العقوبات"، في حين أن الاقتصاد الأوروبي، على العكس من ذلك، يعاني من الركود.وتابع أن موسكو "تتصرف بحذر شديد في كل مرة".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء تحالف من 5 إلى 8 دول حول هذه القضية أمر مستبعد ويجري النظر فيها.في يونيو/حزيران، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقتضي إيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضاتخبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب

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