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الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T14:55+0000
2024-12-18T14:55+0000
روسيا
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وقال ريابكوف متحدثا خلال نادي "فالداي" للحوار: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ و أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي عينها الأمريكيون كمعارضين وخصوم". وأشار إلى رغبة الناتو في التوسع إلى ما لا نهاية ورغبة الحلف في تطوير أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي تعيق في الواقع الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الأوكراني اليوم. وتابع: "رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لا نهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكرياً وسياسياً، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية".وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من خطورة هذا السيناريو (النووي)، ليس لدينا أي مقاربات أو خرائط طريق أو ثقافة، حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
https://sarabic.ae/20241129/صراع-القوى-النووية-السفير-الروسي-يحذر-من-عواقب-سياسة-بريطانيا-في-أوكرانيا-1095340483.html
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روسيا

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية

14:55 GMT 18.12.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.
وقال ريابكوف متحدثا خلال نادي "فالداي" للحوار: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ و أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي عينها الأمريكيون كمعارضين وخصوم".

وتابع: "بما أننا نتحدث في المقام الأول عن دول ذات إمكانات نووية عسكرية، روسيا والصين وكوريا الشمالية، فإن الألعاب الجيوسياسية التي بدأتها واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، وحتى كارثية".

وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
أمس, 19:52 GMT
وأشار إلى رغبة الناتو في التوسع إلى ما لا نهاية ورغبة الحلف في تطوير أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي تعيق في الواقع الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الأوكراني اليوم.

وقال: "أصل الأزمة حول أوكرانيا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنشاط الضار لكتلة شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، أي توسعها الطويل جدًا والحازم للغاية لتحالف معادي بشدة لروسيا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي".

البرلمان البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
29 نوفمبر, 19:41 GMT
وتابع: "رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لا نهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكرياً وسياسياً، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه يجب عدم الاستهانة بخطر تطور السيناريو النووي، وفي الوقت الراهن لا توجد "خرائط طرق" لفهم كيفية التصرف.

وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من خطورة هذا السيناريو (النووي)، ليس لدينا أي مقاربات أو خرائط طريق أو ثقافة، حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".
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