https://sarabic.ae/20241218/الخارجية-الروسية-تصرفات-واشنطن-في-مجال-الأمن-الدولي-يمكن-أن-تؤدي-إلى-عواقب-كارثية-1095927670.html

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T14:55+0000

2024-12-18T14:55+0000

2024-12-18T14:55+0000

روسيا

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وقال ريابكوف متحدثا خلال نادي "فالداي" للحوار: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ و أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي عينها الأمريكيون كمعارضين وخصوم". وأشار إلى رغبة الناتو في التوسع إلى ما لا نهاية ورغبة الحلف في تطوير أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي تعيق في الواقع الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الأوكراني اليوم. وتابع: "رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لا نهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكرياً وسياسياً، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية".وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من خطورة هذا السيناريو (النووي)، ليس لدينا أي مقاربات أو خرائط طريق أو ثقافة، حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".

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