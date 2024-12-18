https://sarabic.ae/20241218/الخارجية-الروسية-تصرفات-واشنطن-في-مجال-الأمن-الدولي-يمكن-أن-تؤدي-إلى-عواقب-كارثية-1095927670.html
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T14:55+0000
2024-12-18T14:55+0000
2024-12-18T14:55+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال ريابكوف متحدثا خلال نادي "فالداي" للحوار: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ و أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي عينها الأمريكيون كمعارضين وخصوم". وأشار إلى رغبة الناتو في التوسع إلى ما لا نهاية ورغبة الحلف في تطوير أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي تعيق في الواقع الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الأوكراني اليوم. وتابع: "رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لا نهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكرياً وسياسياً، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية".وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من خطورة هذا السيناريو (النووي)، ليس لدينا أي مقاربات أو خرائط طريق أو ثقافة، حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
https://sarabic.ae/20241129/صراع-القوى-النووية-السفير-الروسي-يحذر-من-عواقب-سياسة-بريطانيا-في-أوكرانيا-1095340483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.
وقال ريابكوف متحدثا خلال نادي "فالداي" للحوار: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ و أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي عينها الأمريكيون كمعارضين وخصوم".
وتابع: "بما أننا نتحدث في المقام الأول عن دول ذات إمكانات نووية عسكرية، روسيا والصين وكوريا الشمالية، فإن الألعاب الجيوسياسية التي بدأتها واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، وحتى كارثية".
وأشار إلى رغبة الناتو في التوسع إلى ما لا نهاية ورغبة الحلف في تطوير أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي تعيق في الواقع الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الأوكراني اليوم.
وقال: "أصل الأزمة حول أوكرانيا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنشاط الضار لكتلة شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، أي توسعها الطويل جدًا والحازم للغاية لتحالف معادي بشدة لروسيا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي".
وتابع: "رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لا نهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكرياً وسياسياً، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه يجب عدم الاستهانة بخطر تطور السيناريو النووي، وفي الوقت الراهن لا توجد "خرائط طرق" لفهم كيفية التصرف.
وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من خطورة هذا السيناريو (النووي)، ليس لدينا أي مقاربات أو خرائط طريق أو ثقافة، حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".