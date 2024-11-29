"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا

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هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
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29 د
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
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خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
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على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241129/صراع-القوى-النووية-السفير-الروسي-يحذر-من-عواقب-سياسة-بريطانيا-في-أوكرانيا-1095340483.html
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية، أندريه كيلين، أنه يمكن أن تؤدي سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا وإمدادات الأسلحة إلى زيادة المخاطر... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T19:41+0000
2024-11-29T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وأضاف السفير لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "أود أن أشير إلى أن البريطانيين تجاهلوا تمامًا جميع الإشارات التحذيرية من جانبنا وانتقلوا إلى إجراءات تصعيدية حادة لزيادة تعميق الأزمة الأوكرانية، وهذا بالطبع محفوف بمخاطر استراتيجية متزايدة، وفي أسوأ الحالات، صراع بين القوى النووية نعتقد أن بريطانيا ، مثل الدول الأخرى، متورطة الآن في صراع مسلح ضدنا مع أوكرانيا".وأشار إلى أن إطلاق "أوريشنيك" ترك انطباعا "خطيرا للغاية" على الشعب البريطاني، على الرغم من استمرار الحديث عن أن لندن كانت على علم بمثل هذه الأسلحة منذ فترة طويلة.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
https://sarabic.ae/20241129/رئيس-المخابرات-البريطانية-يعترف-بأن-أجهزته-تساعد-أوكرانيا-1095339420.html
بريطانيا
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا

19:41 GMT 29.11.2024
© Sputnik . Alexandr Yuriev / الانتقال إلى بنك الصورالبرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Alexandr Yuriev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية، أندريه كيلين، أنه يمكن أن تؤدي سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا وإمدادات الأسلحة إلى زيادة المخاطر الاستراتيجية، وفي أسوأ الحالات، إلى صراع القوى النووية.
وأضاف السفير لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "أود أن أشير إلى أن البريطانيين تجاهلوا تمامًا جميع الإشارات التحذيرية من جانبنا وانتقلوا إلى إجراءات تصعيدية حادة لزيادة تعميق الأزمة الأوكرانية، وهذا بالطبع محفوف بمخاطر استراتيجية متزايدة، وفي أسوأ الحالات، صراع بين القوى النووية نعتقد أن بريطانيا ، مثل الدول الأخرى، متورطة الآن في صراع مسلح ضدنا مع أوكرانيا".
وأشار إلى أن إطلاق "أوريشنيك" ترك انطباعا "خطيرا للغاية" على الشعب البريطاني، على الرغم من استمرار الحديث عن أن لندن كانت على علم بمثل هذه الأسلحة منذ فترة طويلة.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
رئيس المخابرات البريطانية يعترف بأن أجهزته تساعد أوكرانيا
18:42 GMT

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه في وقت سابق، نداء ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 نوفمبر هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بعيدة المدى.

ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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