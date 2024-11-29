https://sarabic.ae/20241129/صراع-القوى-النووية-السفير-الروسي-يحذر-من-عواقب-سياسة-بريطانيا-في-أوكرانيا-1095340483.html
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية، أندريه كيلين، أنه يمكن أن تؤدي سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا وإمدادات الأسلحة إلى زيادة المخاطر... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T19:41+0000
2024-11-29T19:41+0000
2024-11-29T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/71/1013547177_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_0fc7f245e23f98bc98eab7efb283cc48.jpg
وأضاف السفير لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "أود أن أشير إلى أن البريطانيين تجاهلوا تمامًا جميع الإشارات التحذيرية من جانبنا وانتقلوا إلى إجراءات تصعيدية حادة لزيادة تعميق الأزمة الأوكرانية، وهذا بالطبع محفوف بمخاطر استراتيجية متزايدة، وفي أسوأ الحالات، صراع بين القوى النووية نعتقد أن بريطانيا ، مثل الدول الأخرى، متورطة الآن في صراع مسلح ضدنا مع أوكرانيا".وأشار إلى أن إطلاق "أوريشنيك" ترك انطباعا "خطيرا للغاية" على الشعب البريطاني، على الرغم من استمرار الحديث عن أن لندن كانت على علم بمثل هذه الأسلحة منذ فترة طويلة.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
https://sarabic.ae/20241129/رئيس-المخابرات-البريطانية-يعترف-بأن-أجهزته-تساعد-أوكرانيا-1095339420.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/71/1013547177_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_7817e48978f441229cb05c9e11f011a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
"صراع القوى النووية"... السفير الروسي يحذر من عواقب سياسة بريطانيا في أوكرانيا
صرح السفير الروسي لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية، أندريه كيلين، أنه يمكن أن تؤدي سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا وإمدادات الأسلحة إلى زيادة المخاطر الاستراتيجية، وفي أسوأ الحالات، إلى صراع القوى النووية.
وأضاف السفير لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "أود أن أشير إلى أن البريطانيين تجاهلوا تمامًا جميع الإشارات التحذيرية من جانبنا وانتقلوا إلى إجراءات تصعيدية حادة لزيادة تعميق الأزمة الأوكرانية، وهذا بالطبع محفوف بمخاطر استراتيجية متزايدة، وفي أسوأ الحالات، صراع بين القوى النووية نعتقد أن بريطانيا ، مثل الدول الأخرى، متورطة الآن في صراع مسلح ضدنا مع أوكرانيا".
وأشار إلى أن إطلاق "أوريشنيك" ترك انطباعا "خطيرا للغاية" على الشعب البريطاني، على الرغم من استمرار الحديث عن أن لندن كانت على علم بمثل هذه الأسلحة منذ فترة طويلة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه في وقت سابق، نداء ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 نوفمبر هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بعيدة المدى.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.