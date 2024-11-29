https://sarabic.ae/20241129/رئيس-المخابرات-البريطانية-يعترف-بأن-أجهزته-تساعد-أوكرانيا-1095339420.html
رئيس المخابرات البريطانية يعترف بأن أجهزته تساعد أوكرانيا
رئيس المخابرات البريطانية يعترف بأن أجهزته تساعد أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس جهاز المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، أن أجهزة المخابرات البريطانية تساعد أوكرانيا في الصراع مع روسيا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T18:42+0000
2024-11-29T18:42+0000
2024-11-29T18:42+0000
روسيا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
وقال مور في كلمة ألقاها في السفارة في باريس: "بعد الحرب (الحرب العالمية الثانية)، اندمجت إدارة العمليات الخاصة (SOE) مع جهاز المخابرات السرية (SIS). نحن نقدر تراثنا من العمليات السرية، التي نحافظ عليها من خلال مساعدة أوكرانيا على المقاومة".وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر، أن جهاز الأمن الأوكراني أنشأ المديرية السادسة للتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني. ويُزعم أن مهامها تضمنت "إجراءات نشطة ضد روسيا".قبل ذلك بوقت قصير، صرح فالنتين ناليفايتشينكو، الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني، لمجلة "إيكونوميست" عن وجود وحدة منفصلة داخل الخدمة الخاصة التي تتعامل مع جرائم القتل.
https://sarabic.ae/20241129/إعلام-غربي-يكشف-عن-خرق-استغلته-القوات-الروسية-في-قوات-كييف-1095337711.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
رئيس المخابرات البريطانية يعترف بأن أجهزته تساعد أوكرانيا
ذكر رئيس جهاز المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، أن أجهزة المخابرات البريطانية تساعد أوكرانيا في الصراع مع روسيا.
وقال مور في كلمة ألقاها في السفارة في باريس: "بعد الحرب (الحرب العالمية الثانية)، اندمجت إدارة العمليات الخاصة (SOE) مع جهاز المخابرات السرية (SIS). نحن نقدر تراثنا من العمليات السرية، التي نحافظ عليها من خلال مساعدة أوكرانيا على المقاومة".
ودعا مور، حلفاء الناتو إلى الحفاظ على دعمهم لكييف وتعزيزه، معتبراً أن انتصار موسكو "سيصبح تهديداً مباشراً لأمن الغرب".
وأشار أيضًا إلى المخاوف بشأن "التهديدات المتزايدة" من الصين وإيران وكوريا الديمقراطية.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر، أن جهاز الأمن الأوكراني أنشأ المديرية السادسة للتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني. ويُزعم أن مهامها تضمنت "إجراءات نشطة ضد روسيا".
قبل ذلك بوقت قصير، صرح فالنتين ناليفايتشينكو، الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني، لمجلة "إيكونوميست" عن وجود وحدة منفصلة داخل الخدمة الخاصة التي تتعامل مع جرائم القتل.