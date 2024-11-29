https://sarabic.ae/20241129/إعلام-غربي-يكشف-عن-خرق-استغلته-القوات-الروسية-في-قوات-كييف-1095337711.html
إعلام غربي يكشف عن خرق استغلته القوات الروسية في قوات كييف
إعلام غربي يكشف عن خرق استغلته القوات الروسية في قوات كييف
سبوتنيك عربي
ذكر كاتب العمود في مجلة إيطالية، فابريزيو بوجي، أن القوات الروسية على معرفة جيدة بمواقع تواجد القوات الأوكرانية، حيث أن كييف لم تقم ببناء أي شيء جديد منذ العهد... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T18:00+0000
2024-11-29T18:00+0000
2024-11-29T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بوجي الكاتب في مجلة "لانتيدوبلوماتيكو" الإيطالية، فإنه لن يكون من الصعب على روسيا اكتشاف المواقع الحساسة التابعة للقوات الأوكرانية.وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ببيان بشأن شن ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ردًا على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.وفي الوقت نفسه، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، أوريشنيك، وهو صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت وخالي من الأسلحة النووية، في ظروف قتالية.
https://sarabic.ae/20241129/القوات-الروسية-تقضي-على-66-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-مقر-لتشغيل-الطائرات-المسيرة-في-خاركوف-1095334140.html
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روسيا
إعلام غربي يكشف عن خرق استغلته القوات الروسية في قوات كييف
ذكر كاتب العمود في مجلة إيطالية، فابريزيو بوجي، أن القوات الروسية على معرفة جيدة بمواقع تواجد القوات الأوكرانية، حيث أن كييف لم تقم ببناء أي شيء جديد منذ العهد السوفييتي.
وبحسب بوجي الكاتب في مجلة "لانتيدوبلوماتيكو" الإيطالية، فإنه لن يكون من الصعب على روسيا اكتشاف المواقع الحساسة التابعة للقوات الأوكرانية.
ووفقا له، فإنه "تم بناء كل هذه المراكز في العصر السوفييتي، ونظرًا لأنه على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة ما بعد الاتحاد السوفييتي، كان العديد من القائمين على الأنظمة المتعاقبة في أوكرانيا يفكرون في المقام الأول في جمع الرشاوى إلى جيوبهم الخاصة دون رفع أي مبلغ. لبنة واحدة، ثم تعرف القوات الروسية الإحداثيات حتى المليمتر".
وبحسب بوجي، بعد أن أطلقت روسيا صاروخ "أوريشنيك"، لم يشعر نظام كييف بالأمان.
وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ببيان بشأن شن ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ردًا على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.
وفي الوقت نفسه، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، أوريشنيك، وهو صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت وخالي من الأسلحة النووية، في ظروف قتالية.